Life is Strange True Colors: pubblicato un trailer dedicato al DLC Wavelength

Il DLC Wavelength, destinato a raggiungere il mercato poco dopo Life is Strange True Colors, è il protagonista di un nuovo trailer

Un nuovo trailer dedicato a Wavelength, il primo DLC di Life is Strange True Colors, ci permette di scoprire alcuni dettagli riguardanti i contenuti e la trama dell’espansione. La data di uscita di questa è stata fissata a poca distanza da quella del gioco principale che, fatta eccezione della versione per Nintendo Switch, raggiungerà il mercato il prossimo 10 Settembre.

Life is Strange True Colors: ecco il trailer del DLC

Come è possibile apprendere dal trailer, la protagonista del DLC Wavelength non sarà Alex (che è invece il personaggio principale di Life is Strange True Colors) ma Steph. Quest’ultima, come intuiamo sempre grazie al filmato, si è trasferita a Haven Springs per lavorare come DJ presso la stazione radio locale. Wavelength non rappresenta la prima apparizione di Steph, che è stata introdotta nella saga di Life is Strange con il titolo prequel Before the Storm. Anche nel caso della storia che la vede protagonista si può parlare di prequel, in quanto ha luogo prima degli eventi narrati in True Colors. Sempre dal trailer apprendiamo infine che i contenuti del DLC sono suddivisi in 4 stagioni.

La data di uscita del DLC è stata fissata per il prossimo 30 Settembre. Tramite lo stesso messaggio cui è stata annunciato questo appuntamento, Square Enix (che è dietro allo sviluppo di tutti i titoli del franchise) ha anche comunicato il rinvio dell’uscita di Life is Strange Remastered Collection. Al momento, l’azienda ha parlato semplicemente di un rinvio al 2022, ma ci si aspetta di avere presto notizie più precise.

