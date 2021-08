Vivo Y12G: annunciato ufficialmente

L’azienda cinese ha di recente svelato il nuovo Vivo Y12G, smartphone di fascia entry level dotato di un grande display da 6,51″ HD+ e batteria da 5000mAh. Vediamone tutti i dettagli

Il nuovo Vivo Y12G è da poco disponibile per il solo mercato indiano, ed è un dispositivo caratterizzato da una componentistica di fascia bassa ed un prezzo estremamente contenuto. A bordo infatti trovano posto un SoC Qualcomm Snapdragon 439, 3GB di memoria RAM e soli 32GB di ROM, quest’ultima espandibile tramite MicroSD fino a 256GB. A corredare il tutto ci pensano un display da 6,51″ HD+ ed una batteria da 5000mAh. Interessante l’implementazione di Android 11 come sistema operativo con interfaccia grafica proprietaria di Vivo, ovvero FunTouch OS 11.

Vivo Y12G: scheda tecnica

Sotto la scocca di questo smartphone sono presenti:

Display: LCD IPS da 6,51″ HD+ (720 x 1544p) ;

da ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 439 ;

; GPU: Adreno 505 ;

; RAM: 3GB ;

; ROM: 32GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD fino a 256GB ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot fino a ; fotocamera posteriore: principale da 13MP , ottica f/1.8 + lente profondità da 2MP , ottica f/2.4;

, ottica f/1.8 + lente profondità da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 8MP , ottica f/2.0;

, ottica f/2.0; connettività: 4G LTE, sensore per impronte digitali, jack da 3,5mm, Bluetooth, Wi-Fi ;

; batteria: 5 000mAh con ricarica a 10W ;

con ricarica a ; dimensioni: 164,4 x 76,3 x 7,4mm ;

; peso: 191g ;

; colori: Phantom Black e Glacier Blue ;

; OS: Android 11 con personalizzazione FunTouch OS 11 ;

; Prezzo: ~125€

Vivo Y12G: analisi

È un telefono che punta all’essenziale dal momento che lo Snapdragon 439 insieme ai 3GB di RAM non potranno certamente elargire potenza di calcolo sufficiente per qualsiasi contesto d’uso. Peccato anche per lo schermo LCD IPS da 6,51″ con risoluzione solo HD+ (720 x 1544p), ma comunque adatto per la visione di foto o video in streaming viste le generose dimensioni. Sotto il profilo della connettività non è presente il modem 5G ovviamente, così da mantenere i costi di produzione più bassi possibili. Il pieno supporto alle reti 4G LTE in compenso saranno più che sufficienti in termini di velocità per il download/upload dei dati o per una soddisfacente navigazione web.

Il comparto fotografico si avvale di 2 obiettivi, quello principale da 13MP ed il sensore di profondità da 2MP. La qualità fotografica non sarà sicuramente all’altezza di quella offerta da smartphone più costosi, ma considerando il prezzo del telefono non si può pretendere di più. La batteria da 5000mAh dovrebbe assicurare in linea teorica quasi 2 giorni di autonomia considerando che il SoC installato sul device non è particolarmente energivoro. Al momento non è dato sapere se il Vivo Y12G verrà rilasciato anche per il mercato italiano.

