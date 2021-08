Life Is Strange Remastered Collection: rinvio al 2022

Tramite un Tweet i ragazzi di Deck Nine Games hanno confermato il rinvio al 2022 di Life Is Strange Remastered Collection, che pertanto non uscirà più il prossimo Settembre

Oramai non si contano più i titoli inizialmente previsti in uscita in questo 2021 che, invece, hanno visto spostare la propria data di lancio all’anno prossimo. Ed ultimo ad aggiungersi a questa corposa lista è Life Is Strange Remastered Collection, la raccolta che contiene le versioni migliorate di Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm. La conferma giunge direttamente per voce di Deck Nine Games, che confermato il rinvio al 2022 tramite Twitter.

Life Is Strange Remastered Collection slitta al 2022

Attraverso il post il team spiga i motivi che hanno portato alla decisione del rinvio, che sono principalmente da identificare nella pandemia causata dal Covid-19 ancora in corso. La volontà è quella di allentare la pressione sul gruppo di lavoro, fornendo del tempo aggiuntivo, così da evitare che i programmati lanci ravvicinati di questa collection e del nuovo capitolo della serie potessero impattare sulla qualità del lavoro. Nulla da temere, comunque, in merito all’uscita di Life Is Strange: True Colors, che pertanto rimane confermato per il prossimo 10 di Settembre, con il DLC Wavelenghts che debutterà invece il 30 dello stesso mese.

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/0nty0TFMYJ — Life is Strange (@LifeIsStrange) August 11, 2021

Deck Nine Games ha promesso di fornire ulteriori dettagli in merito alla nuova finestra di lancio nelle prossime settimane, pertanto non resta che rimanere in attesa di sviluppi. Life is Strange Remastered Collection è attualmente in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Google Stadia e Nintendo Switch. La raccolta comprende i primi due giochi della serie, che potranno beneficiare di un impatto grafico migliorato, così come migliorie ai puzzle ed al gameplay. Non mancheranno anche dei contenuti bonus, come l’episodio Farewell e dei nuovi outfit per Chloe.

