Life is Strange: True Colors, rimandata l’uscita della versione per Nintendo Switch

L‘uscita di Life is Strange: True Colors su Nintendo Switch, inizialmente prevista per il prossimo 10 Settembre, è stata rimandata

Dopo l’annuncio del rinvio della Collection, un altro ritardo relativo al franchise videoludico di Life is Strange è stato annunciato. Questa volta a essere stata posticipata è la versione per Nintendo Switch di Life is Strange: True Colors, che non uscirà il 10 Settembre insieme alle altre release. In quella data, il gioco sarà infatti reso disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.

Life is Strange: True Colors, i dettagli sul rinvio della versione per Nintendo Switch

La notizia del rinvio del rilascio sul mercato della versione per Nintendo Switch di Life is Strange: True Colors è arrivato dall’account Twitter ufficiale del gioco. Al momento, non è stata fornita una nuova data di uscita, ma ci si aspetta che questa sia fissata in una data dell’anno in corso. Anche per quanto riguarda le motivazioni dietro a questa posticipazione, non ci sono al momento informazioni. In ogni caso, nello stesso tweet in cui è annunciato il rinvio, si afferma che la data sarà annunciata nel giro di settimane.

Additionally, Life is Strange: True Colors for Nintendo Switch is running a little late. We won’t be quite ready to release on September 10 – but we still plan to release this year. Please watch our channels for a confirmed date over the coming weeks! — Life is Strange (@LifeIsStrange) August 12, 2021

L’arrivo di Life is Strange: True Colors su Switch era stato annunciato lo scorso Giugno, durante un panel del E3. La notizia ha destato un certo scalpore in quanto, in quel momento, nessun altro gioco della saga di Square Enix è stato reso disponibile per la console portatile di Nintendo. Successivamente, è stato annunciato che anche per Life is Strange Remastered Collection c’è l’intenzione di creare una versione per la Nintendo Switch.

