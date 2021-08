Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic: annunciati

Nel corso dell’Unpacked 2021 di Samsung, la società ha presentato i nuovi Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, smartwatch dotati di caratteristiche uniche e compatibili solo con i dispositivi Android

I nuovi smartwatch Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic di Samsung si distinguono sia per le dimensioni della rispettiva cassa (40mm/44mm il primo, 42mm/46mm il secondo) che per il design, dal momento che i modelli Classic hanno la ghiera girevole. Le 4 configurazioni disponibili, però, hanno anche una variate LTE con eSIM. Saranno dotati del nuovo sistema operativo Wear OS con interfaccia One UI Watch e, soprattutto, saranno compatibili unicamente con smartphone con sistema operativo Android, a partire dalla versione 6.0. Non c’è al momento alcun supporto per il sistema operativo iOS di Apple. La loro uscita sul mercato è prevista per il prossimo 27 Agosto.

Samsung Galaxy Watch 4: scheda tecnica

Display ghiera 40mm: Super AMOLED 1,2″ 396×396, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass DX+;

display ghiera 44mm: Super AMOLED 1,4″ 450×450, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass DX+;

RAM: 1,5GB ;

; ROM: 16GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; sensori: Samsung BioActive (Frequenza cardiaca ottica, frequenza cardiaca elettrica, analisi impedenza bioelettrica), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, luminosità ;

; resistenza: 5 ATM, certificazione IP68, MIL-STD-810G ;

; connettività: LTE (opzionale con supporto a eSIM), WiFi 802.11 a/b/g/n dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo ;

; batteria ghiera 40mm: 247mAh ;

; batteria ghiera 44mm: 361mAh ;

; compatibilità: Android 6.0+;

dimensioni e peso ghiera 40mm: 40,4 x 39,3 x 9,8mm / 25,9g ;

; dimensioni e peso ghiera 44mm: 44,4×43,3×9,8 mm / 30,3 g ;

; colori ghiera 40mm: Black, Pink Gold, Silver ;

; colori ghiera 44mm: Black, Green, Silver

Samsung Galaxy Watch 4 Classic: scheda tecnica

Display ghiera 42mm: Super AMOLED 1,2″ 396×396, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass DX ;

; display ghiera 46mm: Super AMOLED 1,4″ 450×450, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass DX ;

; RAM: 1,5GB ;

; ROM: 16GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; sensori: Samsung BioActive (Frequenza cardiaca ottica, frequenza cardiaca elettrica, analisi impedenza bioelettrica), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, luminosità;

resistenza: 5 ATM, certificazione IP68, MIL-STD-810G ;

; connettività: LTE (opzionale con supporto a eSIM), WiFi 802.11 a/b/g/n dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo ;

; batteria ghiera 42mm: 247mAh ;

; batteria ghiera 46mm: 361mAh ;

; compatibilità: Android 6.0+;

dimensioni e peso ghiera 42mm: 41,5 x 41,5 x 11,2mm / 46,5g ;

; dimensioni e peso ghiera 46mm: 45,5 x 45,5 x 11mm / 52g ;

; colori ghiera 42mm: Black, Silver ;

; colori ghiera 46mm: Black, Silver

Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic: analisi

Ciò che unisce le 4 configurazioni disponibili (in realtà 8 se si considerano anche quelle con modulo LTE), oltre al sistema operativo Wear OS, è la presenza del nuovo sensore BioActive 3-in-1 grazie al quale si potranno misurare la pressione sanguigna, i livelli di ossigeno nel sangue e calcolare per la prima volta la composizione corporea, vale a dire: la massa muscolare e scheletrica, il metabolismo basale e la percentuale di acqua e grasso corporeo. Sono inoltre presenti modalità di registrazione di oltre 100 diverse attività sportive, la possibilità di tracciamento del sonno nonché di monitorarne la qualità tramite la funzione Sleep Score. L’autonomia dichiarata da Samsung per questi smartwatch si aggira sulle 40 ore nonostante la maggiore potenza del 20% della CPU ed il maggior quantitativo di memoria RAM a bordo. Infine, se abbinati a degli smartphone Galaxy, i nuovi orologi sincronizzeranno automaticamente sveglie, numeri bloccati e persino le applicazioni di terze parti. Inoltre se si installa sullo smartphone un’applicazione per cui esiste anche una versione Wear OS, quest’ultima verrà automaticamente sincronizzata sull’orologio.

Cosa ne pensate dei nuovi Smartwatch Galaxy di Samsung? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!