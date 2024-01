Granblue Fantasy: Relink, svelati i requisiti minimi e consigliati per la versione PC

Una gran fantasia in blu richiede un gran PC: ecco i requisiti per poter giocare a Relink, ultimo dei Granblue Fantasy, su computer

Potremmo forse non averlo menzionato tra i grandi del 2024, ma Granblue Fantasy: Relink si avvicina all’uscita ed è per questo che agli utenti PC conviene controllare se sono al passo con i dovuti requisiti di rito. Cygames ha rivelato le specifiche tecniche a cui fare fronte, e a quanto pare non occorrerà disporre per forza di hardware all’avanguardia, una volta tanto. Per rinfrescarvi la memoria, si tratta di un gioco di ruolo classico con una squadra da quattro abitanti del cielo, con i vari attacchi combinati che ne derivano. Vi servirà un Intel Core i3-9100 o un AMD Ryzen 3 3200G con 16GB di RAM, oppure un NVIDIA GeForce GTX 1060 o un AMD Radeon RX 580, per giocare.

I requisiti per Granblue Fantasy: Relink su PC

C’è una demo per Granblue Fantasy: Relink ma solo su console, motivo per il quale dovrete farvi bastare il trailer qui sopra e i requisiti PC che andremo a delineare meglio più avanti. Occorre anche avere almeno 90GB di spazio libero sul computer, a prescindere dal fatto che si tratti del minimo sindacale o delle impostazioni consigliate. Almeno non sembra esserci Denuvo di mezzo, il che è sempre un buon punto di partenza. Il day one è previsto per il primo di febbraio, ed è per questo che avete due settimane di tempo per venire incontro alla tabella qui sotto.

Requisiti… minimi consigliati Sistema operativo Windows® 10 (64-bit richiesti) Windows® 10 (64-bit richiesti) Processore Intel® Core™ i3-9100 / AMD Ryzen™ 3 3200G Intel® Core™ i7-8700 / AMD Ryzen™ 5 3600 Memoria 16GB di RAM 16GB di RAM Scheda grafica NVIDIA®GeForce GTX™ 1060 6GB / AMD Radeon™ RX 580 8GB NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 8GB / AMD Radeon™ RX 6700 XT 8GB DirectX Versione 11 Versione 11 Spazio libero 90 GB 90 GB Note aggiuntive Si raccomanda SSD (Con 1080p/30fps raggiungibili per grafica settata su Standard.) Si raccomanda SSD (Con 1080p/60fps raggiungibili per grafica settata su Ultra.)

Ora sta a voi dirci la vostra: il vostro computer è pronto ad accogliere questo GdR? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.