Atalanta-Frosinone: dove vedere la partita?

Un lungo fine settimana che si prolunga anche di Lunedì, ma dove vedere Atalanta-Frosinone? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo

I diritti tv diventano sempre più una realtà del calcio, italiano e non. La fruizione delle gare di Serie A è suddivisa tra Sky e DAZN, la quale vanta la piena esclusività. Questa scorporazione, seppur necessaria, diviene molto complicata per i tifosi, costretti a cercare numerose informazioni per seguire al meglio la gara. Questo articolo ha dunque lo scopo di rispondere a diversi interrogativi: dove vedere Atalanta-Frosinone e chi scenderà – verosimilmente – in campo.

La giornata 20 ha già regalato molte emozioni, ma anche queste due squadre non deluderanno le aspettative. L’andata si rivelò una partita al cardiopalma, il ritorno non dovrebbe essere da meno. La Dea vuole vincere e acciuffare la zona Europa, i ciociari sperano di allontanarsi dalla zona calda.

Dove vedere Atalanta-Frosinone: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Si giunge ad un Lunedì molto interessante, che vede il confronto tra Atalanta e Frosinone. Dopo le fatiche di Coppa Italia le due hanno scritto pagine diverse: la Dea ha superato il Milan ed è pronta ad affrontare la Fiorentina nelle semifinali, il Frosinone è caduto sotto i colpi della Juventus. L’umore dei due club è così diverso, ma l’obiettivo è il medesimo: fare punti. Per questa motivazione ci si domanda dove poter vedere Atalanta-Frosinone, se su Sky o su DAZN.

Quest’ultima è una società fondata a Londra e, nonostante i pochi anni di vita, si sta poco alla volta prendendo uno spazio importante all’interno del mondo calcistico. Infatti è proprio DAZN a gestire l’intera programmazione della Serie A, dalla prima all’ultima gara. Avendo il diritto della piena esclusività, la piattaforma offre un servizio molto importante, arricchito dalle partite di Serie B e incontri di UFC e PFC. Ci son due opzioni per l’abbonamento: il pacchetto standard al prezzo di 30,99 € e il pacchetto plus al costo di 45,99 €, garantendo l’utilizzo dell’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Per scegliere la soluzione migliore, basterà accedere al sito tramite il link di riferimento.

Per quanto riguarda Sky, le cose sono ormai ben diverse. La società – molto conosciuta – è senza dubbio il fiore all’occhiello per l’intrattenimento a tutto tondo, dai film alle serie tv, continuando con lo sport. In ottica Serie A, le gare visibili sono tre per giornata, ma il pacchetto si amplia grazie ale sfide del calcio femminile e gli scontri delle squadre estere. Non mancano i match di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Passando ad altre discipline, si possono citare NBA, Tennis, MotoGP e Formula 1. Un ventaglio molto vasto che ha un costo di 14,99 €, rifacendosi al link che riporta a NOWTV.

Archiviando la questione piattaforme, si giuge alla risposta che interessa più di tutto: Atalanta-Frosinone verrà trasmessa anche su Sky. Si scenderà in campo Lunedì 15 Gennaio alle ore 20:45, teatro dell’incontro è il Gewiss Stadium di Bergamo. Si ricorda l’importanza di una VPN, utilissima per tutelarsi durante la navigazione su internet.

Ormai siamo agli sgoccioli, pronti ad accodomarsi sul divano e accendere la tv. In altrnativa si potrà utilizzare qualsiasi dispositivo, dopo aver scaricato l’app ed eseguito l’accesso.

Atalanta-Frosinone, probabili formazioni

Situazioni e dinamiche divere, ma medesima necessità: ecco il quadro della gara.

Di seguito le probabili formazioni di Atalanta e Frosinone:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, Miranchuk, Scamacca-

FROSINONE (3-4-2-1): Turati, Lusuardi, Okoli, Romagnoli, Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Gelli, Soulé, Harroui, Kaio Jorge.

Chi riuscirà ad avere la meglio? Dateci il vostro parere. Per rimanere costantemente aggiornati ad ogni news sul mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it!