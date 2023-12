Dopo un 2023 da paura, col 2024 si va all’avventura: abbiamo radunato per voi i migliori tra i molti videogiochi in uscita il prossimo anno

Se avete letto la nostra recente cartina tornasole per il 2023, vi verrà da chiedervi come superare un anno simile: non lo sappiamo nemmeno noi, non con la cognizione di un probabile Nintendo Direct nel secondo mese (febbraio 2023, febbraio 2022, febbraio 2021), ma nel dubbio un elenco per quelli che già ci paiono essere i migliori videogiochi in uscita nel 2024 ce l’avremmo già. Del resto, si sa, hype e successive attese sono il pane quotidiano di ogni videogiocatore che si rispetti: e bravi come siamo tutti quanti nel gioco delle attese, vediamo di facilitarcelo un po’. Questo è il meglio (di quel che sappiamo uscirà) di ciò che ci attende nell’anno entrante. E c’è di che stappare lo spumante. Rima non voluta!

Tekken 8 | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Vediamo di iniziare bene tanto quanto promette di partire col piede giusto il 2024: tra i migliori videogiochi in uscita spicca senza dubbio il torneo del pugno d’acciaio. Tekken 8 promette già da ora di portare la saga al livello successivo, senza bisogno di reinventare la ruota. Del resto, come dice il proverbio inglese, “se non è rotto, non aggiustarlo”. Quando il gameplay è solido, anche solo vedere qualche volto nuovo con un’altrettanto inedita veste grafica può fare miracoli di suo. E la serie non ha molto di cui parlare in fatto di alti e bassi; Tekken 3, per esempio, è uno dei capitoli migliori, pur avendo rimosso temporaneamente Kazuya Mishima. Ha introdotto suo figlio Jin, qualcosa dovrà pur dire! E… anche Gon dall’omonimo manga. Qualunque fosse il motivo. Uhh… dicevamo? Ah, già: 26 gennaio!

Prince of Persia: The Lost Crown | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Fresco di annuncio della fase gold, Prince of Persia: The Lost Crown avrà purtroppo molto da dimostrare a fronte dei beceri pregiudizi dell’era moderna sui giochi a scorrimento laterale. Non sorprende, infatti, che il trailer con meno dislike sia quello pubblicato dal canale YouTube di Nintendo. Per quel che vale, dal canto nostro non potremmo essere più entusiasti di vedere un grande publisher come Ubisoft riporre nuovamente fiducia nelle inquadrature 2,5D. Un ritorno alle origini che non vediamo l’ora di assaggiare l’11 gennaio con la demo, e di provare al day one una settimana esatta dopo. Appuntamento, in tal senso, per il 18 gennaio.

Like a Dragon: Infinite Wealth | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Tra i migliori titoli del 2023 non abbiamo messo Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, giusto? Tranquilli: il sequel è qui per rimediare. (Non noi; il seguito. È compito suo.) Ne è passata di acqua (oceanica) sotto i ponti da quando ironizzavamo sul “draghetto al vento” di Ichiban Kasuga, ma da quel famoso primo trailer Like a Dragon: Infinite Wealth ha preso forma. E non possiamo certo dire che la forma in questione ci dispiaccia. La delirante malavita nipponica di Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA vantava una formula vincente già prima, ma ora che la “ricchezza sconfinata” a cui allude il titolo si estende ad un’isola personalizzabile in stile Animal Crossing, il 26 gennaio non arriverà mai abbastanza in fretta! Proprio così, Tekken 8 avrà compagnia…

Microsoft Flight Simulator 2024 | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Se c’è una cosa con cui l’avanzare della tecnologia ci dà modo di volare con la fantasia, è proprio il prospetto di un nuovo simulatore di volo. E stavamo giusto pensando a Microsoft Flight Simulator 2024 quando stavamo battendo a macchina l’articolo dedicato a Light No Fire. Del resto, se i creatori di No Man’s Sky possono già vantare una mappa paragonabile al nostro pianeta, come si traduce questo per un simulatore grazie a cui lo potremo sorvolare in lungo e in largo?! Potremo scoprirlo solo… il prossimo anno. Già, quello delle date di uscita ben precise è un lusso; non vi ci abituate.

Final Fantasy VII Rebirth | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Alla sua uscita, Final Fantasy VII Remake ha messo in chiaro che c’è un limite per i giochi da ricreare da zero: la sola città di Midgar del gioco originale era abbastanza grande da meritarsi un gioco a sé. Non è dato sapere quanto dell’avventura del 1997 potremo rivivere con occhi diversi in Final Fantasy VII Rebirth, ma dopo il primo atto del remake sappiamo già che (uhh, spoiler?) la trama intende prendere un’altra piega rispetto al debutto videoludico di Cloud Strife e compagnia tagliente. In questo caso, l’appuntamento ha una data da segnare sul calendario: il 29 febbraio. Non vediamo l’ora!

Suicide Squad: Kill the Justice League | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Mentre pochi avranno da ridire sul salto di Warner Bros. a bordo del carrozzone dei live service, c’è chi storcerà il naso sapendo che uno di essi sarà diretto da Rocksteady Studios. Per fortuna, il team di sviluppo dietro la storica trilogia di Arkham ha saputo trarre dai limoni quella limonata che Suicide Squad: Kill the Justice League promette di essere già da ora. Con l’indubbia complicità del medesimo universo narrativo come premessa di base, il gioco ci permetterà di affrontare l’esercito di Brainiac (Justice League compresa, disgraziatamente) nei panni di Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang e Floyd “Deadshot” Lawton. 30 gennaio!

Princess Peach: Showtime! | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Il girl power si manifesta nei videogiochi in molti modi differenti. Harley Quinn è la ragazzaccia ribelle, ma è in buona compagnia: a ribellarsi a sua volta nei confronti dei pretesti narrativi che da sempre (o quasi, vero Super Mario Bros. Wonder?) la vedono come un ostaggio è Peach, la graziosa principessa del Regno dei Funghi che alternerà molti gameplay differenti nel “teatrale” Princess Peach: Showtime! per Nintendo Switch. Quanto abbiamo visto finora vede la regnante sfruttare più costumi differenti per cambiare radicalmente il gameplay a seconda della situazione. Spectacle fighter in stile Bayonetta con gli abiti da schermidora, avventura grafica con la divisa da detective e così via. 22 marzo.

Skull and Bones | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Yarrrrrrr, corpo di mille balene! Bucanieri, la nave di Skull and Bones ha avvistato la terraferma! Il jolly roger di Ubisoft spinge il petto in fuori, spinto dal vento del live service! Le battaglie navali di Assassin’s Creed IV: Black Flag hanno tanto rinvigorito i fan, da ispirare la ciurma del publisher francese a creare un intero gioco su questa premessa! Molto spesso il timoniere ha perso la rotta, ma come il tesoro di One Piece anche quello di Ubisoft è in dirittura d’arrrrrrrr…ivo! L’appuntamento è sulle spiagge del gioco: scavate dove la mappa segna la “X”… il 13 febbraio, non potete sbagliare!

Penny’s Big Breakaway | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Quando si chiude una porta, s’apre un portone. Ed è per questo, forse, che il nostro rammarico nel non avere notizie dagli sviluppatori di Sonic Mania (retroscena di Sonic Origins permettendo) si è tramutato in grida di giubilo non appena quel fatidico Nintendo Direct ha rivelato esattamente cosa li ha tenuti impegnati tutto questo tempo. Signore e signori, Penny’s Big Breakaway è una lettera d’amore ai platformer degli anni ’90 (specie la trilogia di Spyro, con l’aggiunta della rapidità di Sonic) in cui sfruttare il nostro yo-yo per… beh, una volta tanto forse è il caso che sia il trailer a parlare per noi. Anche perché altrimenti il nostro stomaco videoludico tornerebbe a brontolare in attesa di date di uscita più precise di un generico “2024”.

Persona 3 Reload | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

L’ingresso della sotto-serie di Shin Megami Tensei nel mainstream è avvenuto con il terzo episodio, che rivive oggi (beh, tecnicamente non “oggi”) con Persona 3 Reload. Il promettente remake non ha bisogno di molti ritocchi: già riproponendo l’originale, Atlus ci farebbe dono di uno dei giochi di ruolo nipponici migliori sul mercato. Tuttavia non si tratta di un team di sviluppo che fa mai le cose realmente a metà, motivo per il quale ora abbiamo un HD completo insieme all’ausilio dell’Unreal Engine. E le attese non saranno nemmeno delle più lunghe: dovremo tenere duro solo fino al 2 di febbraio!

Foamstars | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Se stavate attendendo con ansia che un personaggio Square-Enix arrivasse su Fortnite sotto forma di skin, dovrete prima aspettare di vedere se il titolo multiplayer del titano dei giochi di ruolo avrà successo o meno. Prendendo ispirazione in parte dal battle royale di Epic Games e in parte dal caro vecchio Splatoon di Nintendo, Foamstars promette adrenalinici scontri a squadre con sparatorie… acqua e sapone? Sì, esatto: la schiuma e il sapone sono sia i nostri proiettili che una possibile fonte di movimento verticale. Noi siamo quantomeno curiosi di vedere come se la caverà questo progetto nel mare sempre più sconfinato di giochi che mirano a dominare il nostro backlog. 2024 anche qui.

Paper Mario: Il Portale Millenario | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Abbiamo parlato di quanto unico e irripetibile fosse Super Mario RPG, ma al di là della complessa sfera legale che lo circonda forse c’è chi negli ultimi anni se l’è passata peggio. Per certi versi Paper Mario: The Origami King è stato una sorta di ritorno alle origini in fatto di personalità e (a tratti) gameplay, ma la cocciutaggine con cui Intelligent Systems (Fire Emblem, Advance Wars) ha preso alla lettera il minimalismo di Shigeru Miyamoto è forse più coriacea delle barriere del copyright abbattute per il ritorno di Super Mario RPG. Sarà per questo, forse, che pur essendo un remake Paper Mario: Il Portale Millenario è stata un ottima “bomba finale” per il Nintendo Direct di settembre. Sappiamo però solo che uscirà nel 2024. Di nuovo.

Avowed | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Avoja, averne di avveniristiche avventure come l’avvincente Avowed. Ambientato nel medesimo mondo di Pillars of Eternity, questo gioco di ruolo fantasy sulla falsariga dei The Elder Scrolls si preannuncia intrigante già sulla base di vantare Carrie Patel alle redini del progetto. La designer narrativa ha lavorato, tra le altre cose, anche a The Outer Worlds, ma trame ed intrecci a parte la cosa che più ci intriga è la versatilità del gameplay. Possiamo approcciarci alle battaglie in molti modi differenti, come si evince dai trailer che lasciano molto più spazio al gameplay rispetto ai meri pretesti narrativi. Non per questo, però, sappiamo nulla al di fuori di un generico “2024”. Again, and again.

Another Code: Recollection | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Il fatto che Nintendo DS abbia riesumato, o quantomeno rinvigorito, il genere delle avventure grafiche già dal suo primo anno di vita non dovrebbe sorprendere nessuno. Quel che ci sorprende positivamente, invece, è vedere l’adolescente albina Ashley Mizuki Robbins tornare sotto i riflettori dopo anni passati da trofeo e/o Spirito nella serie Super Smash Bros. con il duplice remake Another Code: Recollection. Questo titolo infatti includerà sia il debutto di Ashley su DS, Two Memories, che il seguito originariamente pubblicato su Wii, R: Viaggio al confine della memoria. Appuntamento al 19 gennaio.

The Plucky Squire | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Okay, okay: con The Plucky Squire abbiamo decisamente “barato”. Non è dato sapere quando il gioco troverà posto sugli scaffali (digitali, ma anche non…?), ma questo non impedisce alla piccola perla indie di essere in cima a molte liste dei giochi più attesi. L’eponimo “coraggioso scudiero”, Jot, si ritrova al centro di una roulette di gameplay dipanata sui fogli di un quaderno disegnato a mano, alternando dinamiche da GdR, fasi di platforming, citazioni a Punch-Out!! e… il mondo reale oltre i disegni. Esploreremo l’ignoto tra le scartoffie della scrivania non appena Devolver Digital ci darà il via.

Senua’s Saga: Hellblade II | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Pensereste che ci saremmo dimenticati della nuova creatura di Ninja Theory. E avreste ragione a metà: abbiamo incluso questo titolo a un soffio dalla pubblicazione dell’articolo. Forse è per il feel ancora non chiarissimo del gioco, ma quel che sappiamo è che il fattore cinematografico della Tripla A con Senua’s Saga: Hellblade II tocca vette altissime. Applaudiamo la performance di Melina Juergens per aver contribuito a uno showcase in cui gameplay e cutscene sono quasi indistinguibili. E non alludiamo alle esperienze iper-narrative di Hideo Kojima. Non se ne parla, naturalmente, prima di un generico 2024.

Mario vs. Donkey Kong | I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Ultimo ma non certo per importanza, abbiamo il remake di Mario vs. Donkey Kong. Dimostrando una ricchezza devastante da parte del parco titoli di Nintendo Switch, il titolo ripropone con una veste grafica del tutto inedita una formula di gioco che già abbiamo ampiamente amato nel 2004 su Game Boy Advance. Gli sprite prerenderizzati e la voce di un Charles Martinet particolarmente ciarliero lasciano posto ai modelli 3D e al molto-ma-poco invidiabile ruolo vocale di Kevin Afghani mentre il gameplay continua a vertere sull’ibrido tra platformer e puzzle game come pseudo-sequel di Donkey Kong ’94 per Game Boy, a sua volta pseudo-sequel dell’originale del 1981. 16 febbraio!

