Ninkear DS16: il laptop per la produttività con 2 display

Vi parliamo di Ninkear DS16, un laptop davvero peculiare. Infatti integra 2 schermi, un ottima soluzione per la produttività. Vediamo i dettagli

Era il lontano 2016 quando venne introdotta la Touch Bar sul primo MacBook Pro. Si trattava di una piccola striscia LCD multi-touch che gli sviluppatori potevano utilizzare per creare delle shortcut per aumentare la produttività. Ma con Ninkear DS16 siamo ad un nuovo livello. Il produttore ha integrato un vero e proprio display secondario che l’utente può utilizzare per aprire delle finestre o interagire con le applicazioni. Vediamo tutte le specifiche di questa macchina.

Ninkear DS16: il laptop con 2 schermi che raddoppia la produttività

Il Ninkear DS16 è un laptop a doppio schermo con un display principale IPS Full HD 16 pollici da 1920 x 1200 pixel e uno schermo secondario touch screen da 14 pollici con risoluzione 1920 x 550 pixel. Il display principale arriva fino a 400 nits di luminosità e copra al 100% la gamma sRGB. È alimentato da un processore Intel Core i7-10750 di decima generazione, dotato di 6 core e 12 thread con una frequenza massima fino a 5 GHz. A supportarlo troviamo 32 GB di RAM DDR4 e 2 TB di spazio di archiviazione SSD. Se avete bisogno di più potenza, potrete anche collegare una GPU esterna tramite porta USB-C Thunderbolt, per avere le prestazioni di un desktop a portata di laptop.

La tastiera del Ninkear DS16 è retroilluminata e offre un buon feedback tattile. Il touchpad, anche se un po’ piccolo, è preciso e reattivo. Il laptop è dotato di una webcam HD 720p, ottima per le video call, e due altoparlanti stereo. Ninkear DS16 inoltre monta una batteria da 3400 mAh che offre un’autonomia fino a 8 ore. Il laptop è compatibile con gli standard di connessione Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Il Ninkear DS16 è un laptop potente e versatile che può essere utilizzato per una varietà di attività, tra cui lavoro, gioco e intrattenimento. Lo schermo principale è nitido e luminoso, perfetto per la visione di film o la creazione di contenuti. Lo schermo secondario è perfetto per l’utilizzo di app o strumenti di produttività.

La tastiera del Ninkear DS16 è retroilluminata e offre un buon feedback tattile. Il touchpad è preciso e reattivo. Il laptop ha una webcam HD da 720p e due altoparlanti stereo. Il Ninkear DS16 è dotato di una batteria da 3400 mAh che offre un’autonomia fino a 8 ore. Il laptop è compatibile con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.



c661f4bbb2fb2861c624d63fa6e4df48

Ottimo per la produttività

Globalmente, questo laptop ha davvero tanta potenza da offrire. L’aspetto più interessante però è certamente il doppio schermo. Infatti avere 2 schermi incrementa drasticamente la produttività. Si possono aprire più finestre ed accedere al informazioni necessarie in modo più rapido. Per esempio pensiamo a Photoshop: possiamo aprire la fotografia nel display principale e vari pannelli degli strumenti in basso avendo tutto sotto controllo. Oppure possiamo aprire più documenti insieme per confrontarli o trascrivere i dati.

Insomma, Ninkear DS16 offre una ottima alternativa a chi non può accedere ad un monitor esterno per motivi di spazio e costi, offrendo una soluzione built-in a soli 699,99 euro (qui la pagina ufficiale). Un ottimo prezzo, anche al di sotto della media per un laptop tradizionale con le stesse specifiche.

Da provare! Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!