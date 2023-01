Forspoken: ecco il trailer di lancio dell’atteso GdR d’azione

Finalmente la fantasia finale del fato fiorisce fiera: Forspoken è disponibile, e con lui anche il trailer di lancio dell’ambizioso titolo

Ora che Forspoken è disponibile, è giunto il momento di commemorarne l’uscita con il trailer di lancio. Il gioco di ruolo d’azione sviluppato da Luminous Productions ed edito da Square-Enix ci porterà nel mondo di Athia, e sebbene per gli utenti PC l’attesa si protrarrà ancora per qualche ora i fedelissimi di Final Fantasy su PS5 possono già scandagliare i vari anfratti delle ambientazioni del caso. I commenti sul modo in cui la premessa narrativa si traduce in dialoghi credibili sta già venendo messo alla gogna su Twitter, ma è sullo stesso social che Sony ha messo in mostra il nuovo video in questione.

Lanciatevi in un nuovo mondo: ecco il trailer di lancio di Forspoken

Il trailer di lancio ci ricorda che la protagonista al centro di Forspoken è del “nostro” mondo. La newyorchese Frey Holland si ritrova nel mondo di Athia dopo aver rinvenuto Cuff, un misterioso braccialetto senziente. La rottura verificatasi nel mondo di origine di Cuff ha portato un popolo un tempo pacifico, quello dei Tantas, alla follia. Starà a Frey usare la sua magia per risolvere le cose. Naturalmente la trama si sofferma anche sulle reazioni della cittadina della Grande Mela a tutte le convenzioni fantasy a lei nuove, e a tutta la costernazione che ne deriva. Vi lasciamo al post in questione.

Athia awaits. Forspoken is available now at PS Store: https://t.co/edUIb3D2PT pic.twitter.com/zLRDGBehRc — PlayStation (@PlayStation) January 24, 2023

Come abbiamo anticipato a malincuore, però, le prime impressioni del titolo tendono a vacillare. Il gameplay è senza dubbio la punta di diamante del gioco, ma i più tendono a non dire lo stesso di storia, dialoghi e worldbuilding. Dal canto nostro, attendiamo fiduciosi che il nostro buon Daniele Mastrangeli ci dica la sua nella recensione a cui sta lavorando assiduamente. Il gioco prevede un DLC in arrivo quest’estate, ovvero il prologo In Tanta We Trust che precede gli eventi del titolo. Scopriremo ben presto anche noi di che pasta è fatto il gioco, e non mancheremo di rendervi partecipi del giudizio.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi che idea vi siete fatti del gioco, controller alla mano?