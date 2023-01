Forspoken: svelato il peso del gioco su PS5!

Nelle scorse ore, Square Enix ha svelato il peso che avrà Forspoken al lancio su PS5, una quantità di dati piuttosto corposa, bisogna ammettere, ed è uno di quei casi in cui il preload sarà d’aiuto

Manca ormai poco al lancio di Forspoken, la nuova IP di Square Enix sviluppata da Luminous Productions che arriverà su PC e PS5 (in esclusiva console) il prossimo 24 gennaio. Ve ne abbiamo parlato in una tiepida anteprima basata su una demo che ha frenato gli animi di molti, che trovate cliccando qui, ma Forspoken rimane comunque uno dei titoli che attendiamo di più in questo primo mese dell’anno videoludico (e solare). Quel che abbiamo potuto notare in sede di anteprima, comunque, è che il gioco sembra piuttosto vasto e costellato di piccoli incarichi secondari (il cui valore sarà da determinare meglio in sede di recensione), in un mondo esteticamente appagante. Tutto ciò ha, ovviamente, un “peso”.

Ed è proprio nelle scorse ore che l’account di PlayStation Game Size su Twitter ha svelato il peso del gioco di Square Enix al lancio, e sinceramente noi non siamo rimasti molto sorpresi. Se considerate infatti che la demo uscita qualche tempo fa pesava già ben 30GB (e corrispondeva a una generosa porzione di mappa), non è difficile capire come il gioco possa pesare 87.275 GB su PS5 al lancio (quindi, senza patch day one che sicuramente ci sarà). Ad aiutare i videogiocatori con una connessione meno performante ci sarà il preload, disponibile dal 22 gennaio.

Non sono stati svelati dettagli di quanto peserà Forspoke su PC, e nemmeno i requisiti minimi e raccomandati di sistema. Il tutto verrà probabilmente dettagliato in sede dedicata domani, 17 gennaio, quando Square Enix rivelerà nuove informazioni sulla versione PC. Intanto, vi abbiamo lasciato il Tweet di PlayStation Game Size proprio qua sopra!

Svelato dunque anche il peso della versione PS5, non ci resta che attendere Forspoken con la forte speranza di esserci sbagliati in sede di anteprima. Se anche fosse su quella linea, però, siamo piuttosto sicuri che sarà un titolo che scandaglieremo molto approfonditamente.