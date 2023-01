Forspoken: svelati i requisiti della versione PC!

Nel corso di una nuova livestream sul titolo, Square Enix ha svelato ufficialmente i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Forspoken: scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

Ormai ci siamo: il 24 gennaio Forspoken sbarcherà ufficialmente su PC e PS5 e, nonostante le notre tiepide prime impressioni che trovate raccolte in questa anteprima, siamo davvero curiosi di gettarci nel magico mondo di Athia dipinto da Luminous Productions. E vada come vada, siamo anche piuttosto convinti che Forspoken saprà far parlare di sé, nel bene (speriamo!) o nel male che sia. Nel frattempo, come già preannunciato qualche tempo fa, Square Enix ha recentemente tenuto una livestream dedicata alla versione PC del titolo, da cui sono giunte succose informazioni.

Prima fra tutte, ovviamente, i requisiti minimi e raccomandati per far girare Forspoken sulle vostre macchine masterrace. I requisiti sono divisi in tre fasce, una minima (con risoluzione 720p 30fps), una raccomandata (1080p 30fps) e una ultra (2160p 60fps). Qualsiasi sia la vostra configurazione, avrete bisogno di 150GB (minimi) per installare Forspoken al day one su PC. Nel prossimo paragrafo vedremo nel dettaglio le tre fasce.

Vediamo i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Forspoken!

Qui di seguito trovate i requisiti minimi di sistema (risoluzione 720p 30fps):

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (con aggiornamento successivo a Novembre 2019) o Windows 11 64-bit

: Windows 10 64-bit (con aggiornamento successivo a Novembre 2019) o Windows 11 64-bit CPU : AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7-3770

: AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7-3770 GPU : AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | NVIDIA GeForce 1060 6 GB VRAM

: AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | NVIDIA GeForce 1060 6 GB VRAM RAM : 16GB

: 16GB Spazio Necessario: 150GB HDD

Continuiamo con i requisiti raccomandati (risoluzione 1440p 30fps):

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (con aggiornamento successivo a Novembre 2019) o Windows 11 64-bit

: Windows 10 64-bit (con aggiornamento successivo a Novembre 2019) o Windows 11 64-bit CPU : AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i7-8700K

: AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i7-8700K GPU : AMD Radeon RX 6700 XT 12GB | NVIDIA GeForce GTX 3070 8GB VRAM

: AMD Radeon RX 6700 XT 12GB | NVIDIA GeForce GTX 3070 8GB VRAM RAM : 24GB

: 24GB Spazio Necessario: 150GB SSD

E terminiamo con la configurazione ultra (risoluzione 2160p 60fps):

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (con aggiornamento successivo a Novembre 2019) o Windows 11 64-bit

: Windows 10 64-bit (con aggiornamento successivo a Novembre 2019) o Windows 11 64-bit CPU : AMD Ryzen 5 5800X | Intel Core i7-12700

: AMD Ryzen 5 5800X | Intel Core i7-12700 GPU : AMD Radeon RX 6800 XT 16GB | NVIDIA GeForce GTX 4080 16 GB VRAM

: AMD Radeon RX 6800 XT 16GB | NVIDIA GeForce GTX 4080 16 GB VRAM RAM : 32GB

: 32GB Spazio Necessario: 150GB NvMe SSD

E dunque questi erano i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Forspoken. Fateci sapere se le vostre macchine riusciranno a far girare il titolo di Luminous Productions e Square Enix, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!