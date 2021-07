FIFA 22: Electronic Arts rivela i migliori giocatori attuali

Chi sono i migliori giocatori di FIFA 22? Electronic Arts lo svela in una lista provvisoria in base ai valori ottenuti: scopriamo i campioni

Abbiamo un elenco parziale dei migliori giocatori di FIFA 22 rilasciato ufficialmente da Electronic Arts. Si tratta di una classifica stilata in base ai loro valori generali, o “overall”. Se volete valori più specifici vi toccherà attendere l’autunno, visto che non se ne parla prima del 9 settembre. Quel giorno infatti EA Sports pubblicherà le classifiche dedicate ai 1000 calciatori migliori, ai portieri di punta, ai velocisti migliori in campo, ai più forti, ai campioni nei tiri liberi e ai giocatori meglio portati ai passaggi. Il gioco uscirà il primo di ottobre, per cui vi conviene attenervi a questi dati, almeno per ora.

Il calciomercato di FIFA 22: i giocatori migliori!

Vi lasciamo ai migliori giocatori disponibili in FIFA 22, stando ai risultati raggiunti fino ad ora (supponiamo con la demo). I loro valori verranno riportati tra parentesi.

Lionel Messi (92) Cristiano Ronaldo (91) Robert Lewandowski (91) Kevin De Bruyne (91) Kylian Mbappé (91) Jan Oblak (91) Neymar Jr. (91) Mohamed Salah (90) Sadio Mané (90) Marc-André Ter Stegen (90) Virgil Van Dijk (89) Alisson (89) Ederson (89) Joshua Kimmich (89) Sergio Ramos (89) Manuel Neuer (89) Karim Benzema (89) Casermiro (89) Thibaut Courtois (89) Harry Kane (89) Bruno Fernandes (89) Sergio Aguero (88) N’Golo Kanté (88) Jadon Sancho (88) Raheem Sterling (88)

Ironia vuole che uno di questi calciatori, Neymar Jr., dopo la comparsata su Fortnite sia diventato il nuovo volto di PES proprio un giorno prima che quest’ultimo cambiasse nome in eFootball con un nuovo modello di business free-to-play. Il passaggio alla nuova strategia sarebbe un ottimo passo da compiere per la saga calcistica, visto che l’Ultimate Team sembra sposarsi molto bene con i free-to-play. Per ora, però, la maggiore novità è la presenza di una cronista femminile per la prima volta nel franchise.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della classifica?