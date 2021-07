The Coalition: pubblicati i video delle tech demo di Unreal Engine 5

Alla GDC era stata presentata una tech demo sviluppata da The Coalition per Xbox Series X che mostrava le enormi potenzialità di Unreal Engine 5: sono stati recentemente pubblicati anche i video, permettendoci di vederla anche in differita sul nostro schermo personale

Risale alla settimana scorsa la dimostrazione della tech demo di Unreal Engine 5 sviluppata da The Coalition, sviluppatori della serie di Gears. Tale demo, che girava su Xbox Series X, ha permesso di avere un’altra dimostrazione delle enormi potenzialità del nuovo engine di proprietà di Epic Games. In particolare, è stato evidenziato come la densità poligonale sia drasticamente aumentata rispetto agli standard del passato. Ebbene, i video di queste tech demo sono stati recentemente pubblicati sul canale Youtube di Xbox, e possiamo perciò vedere i risultati comodamente dai nostri schermi a casa.

La tech demo di Unreal Engine 5 di The Coalition, consigliamo la visione in 4K o in 1440p

I video in questione rilasciati sul canale di Xbox sono due: il primo è l’Alpha Test, mentre il secondo è il render test di alcuni personaggi. Come avevamo già potuto vedere, l’Alpha Test (visibile qui sotto) ricalca in parte quello che avevamo già potuto vedere con la primissima tech demo di Unreal Engine 5 per PS5: l’ambiente è un’area rocciosa dentro una grotta, al centro della quale troviamo un qualche oggetto misterioso. Il render test dei personaggi invece mostra nei minimi particolari alcuni modelli di personaggi, mostrando quanto dettagliati essi siano, sia nella faccia, sia nel resto del corpo.

Come già accennato prima, i due video delle tech demo di The Coalition mostrano le potenzialità di Unreal Engine 5 sulle console di nuova generazione di Microsoft, dopo che abbiamo già visto come funzionava per la controparte Sony già mesi orsono. Anche se non sappiamo cosa bolla in pentola in questo momento negli studi di The Coalition (anche se in molti sono pronti a scommettere su un nuovo gioco di Gears), sappiamo che ormai lo studio ha adottato l’Unreal Engine 5 per i suoi progetti futuri.

