Konami: Neymar Jr. come ambasciatore della serie eFootball PES!

Tramite comunicato stampa, Konami ha annunciato che il prossimo ambasciatore della serie eFootball PES e di tutti i titoli calcistici dell’azienda sarà niente meno che Neymar Jr

Nella giornata di ieri, Konami ha mostrato, con un nuovo trailer, la direzione che prenderà la serie di Pro Evolution Soccer dal prossimo capitolo in poi. Considerata una vera e propria evoluzione nel campo dei videogiochi sul calcio, PES si trasforma in eFootball e passa dall’essere un titolo a pagamento a un servizio free-to-play. Un game as a service in senso stretto, insomma, che sarà disponibile a partire dal prossimo autunno su PC e console di vecchia e nuova generazione, prima di sbarcare anche su dispositivi mobile. Ovviamente, sarà garantito pieno supporto post-lancio e cross-play fra le varie piattaforme.

Tramite comunicato stampa, Konami ha anche annunciato una nuova e importante collaborazione con un calciatore di fama internazionale. La Konami Digital Entertainment, B.V ha infatti annunciato che Neymar Jr. è il nuovo ambasciatore di tutti i titoli calcistici targati Konami. Tutti, quindi compreso anche eFootball PES 2021 Season Update. Neymar Jr. avrebbe commentato a riguardo:

Sono onorato di aver firmato con KONAMI. Continuerò a giocare con passione e a suscitare molte emozioni nel mondo del calcio grazie anche alle serie PES e Winning Eleven!

Neymar Jr. nuovo partner di Konami e volto di eFootball PES

Neymar Jr. è un calciatore eccezionale con un’incredibile carriera che lo ha portato a essere il secondo più grande marcatore della nazionale brasiliana, con 68 goal in 111 partite fino ad oggi. Già considerato da molti come uno dei più grandi calciatori al mondo, Neymar Jr. mostra la stessa passione e determinazione degli attuali calciatori partner di Konami e l’azienda lo sosterrà con orgoglio nella sua carriera.

Nuovo giro, nuovo volto per eFootball PES con Neymar Jr.