Deathloop: la valutazione ESRB suggerisce presenza di violenza, sesso e droghe

Deathloop, il nuovo titolo sviluppato da Arkane Studios e in uscita a settembre in su PC e PS5 (in arrivo successivamente anche sulle altre piattaforme), è stato valutato dall’ESRB, e il commento suggerisce strane implicazioni delle presenza di violenza, sesso e droghe

Dopo vari rinvii e innumerevoli trailer atti a presentare il gioco e il suo funzionamento, l’attesissimo Deathloop è finalmente in uscita a settembre. In vista del suo rilascio, che avverrà quindi particolarmente a breve, Deathloop è stato valutate dall’ESRB (ovvero l’Entertainment Software Rating Board, ovvero il principale sistema di valutazione del pubblico di riferimento dei videogiochi in Nord America), ed è stata confermata la presenza, tra le altre cose di violenza, sesso e droghe. Per quanto questa notizia non sia particolarmente sorprendente, è curioso il riepilogo che è stato pubblicato vedere sul sito ufficiale. Vediamolo di seguito!

Deathloop: ecco il riepilogo della valutazione ESRB, spiegando cosa vedremo nel titolo tra sesso, violenza e droghe

Sul sito ufficiale di ESRB, oltre alla valutazione ufficiale (che, nel caso di Deathloop, è “Mature”, ovvero consigliato a persone di età pari o superiore ai 17 anni), possiamo trovare un commento ufficiale, che in questo caso si è rivelato curioso in alcuni riferimenti e citazioni. Chiaramente sarà presenta violenza e uso di droghe, però non ci saremmo mai aspettati di vedere come frase citata di esempio “Sembra un asfissiatore autoerotico eccessivamente ingegnerizzato… Che inoltre farà tanto fumo. Ci farà sballare”. Forse non significa niente, però potrebbe avere implicazioni su trama e gameplay, andando a toccare tematiche che non ci aspettiamo. Nel seguente paragrafo potrete vedere la traduzione del testo integrale.

Questo è uno sparatutto in prima persona in cui i giocatori seguono la storia di due assassini intrappolati in un misterioso loop temporale su un’isola immaginaria. Entrambi i personaggi devono assassinare figure chiave per rompere o proteggere il ciclo. I giocatori usano machete, pistole e fucili da cecchino per uccidere i nemici umani mediante combattimenti in stealth, corpo a corpo e a distanza. I combattimenti sono spesso frenetici, con frequenti spari, urla di dolore, esplosioni ed effetti di sangue. Alcune armi e attacchi possono decapitare o smembrare i nemici. I filmati descrivono ulteriori casi di estrema violenza: in una sezione, il protagonista viene ripetutamente pugnalato; possiamo vedere anche personaggi colpiti alla testa da distanza ravvicinata. Durante una sequenza, un personaggio viene visto in una stanza mentre si sentono gemiti sessuali. I personaggi a volte fanno riferimenti a droghe e si drogano (ad esempio, “Sembra un asfissiatore autoerotico eccessivamente ingegnerizzato… Che inoltre farà tanto fumo. Ci farà sballare.”). Nel gioco compaiono parole come “fan***o”, “st****o” e “m***a”.

