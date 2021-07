eFootball: Konami annuncia l’evoluzione free to play di PES

Konami ufficializza l’evoluzione del noto franchise di videogiochi di simulazione calcistica PES, che cambia nome in eFootball e diventa free to play

Arriva oggi da parte di Konami l’ufficialità della prossima uscita di eFootball, il nuovo videogioco di simulativa calcistica sviluppato dai creatori di PES e Winning Eleven. Il titolo, che è stato realizzato utilizzando la Unreal Engine, sarà disponibile in free to play. La sua uscita è prevista per il prossimo autunno ed è stato dichiarato che sarà possibile giocarci tramite PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. In un secondo momento, saranno rese disponibili anche le versioni per iOS e Android.

eFootball: ecco i dettagli del successore di PES

eFootball non intende limitarsi a essere un seguito spirituale del franchise di PES, ma si propone di rappresentare un’evoluzione nel campo dei videogiochi sul calcio. Grazie all’utilizzo della tecnologia chiamata “Motion Matching”, gli sviluppatori del titolo hanno convertito in animazioni la vasta gamma di movimenti che i giocatori eseguono in campo, garantendosi un numero di animazioni quattro volte superiore al passato raggiungendo un livello di realismo mai visto prima. Il gioco ha inoltre intensione di sfruttare la propria natura digital-only per fornire dopo il lancio in autunno nuovi contenuti e modalità di gioco.Saranno invece disponibili a partire dal giorno di lancio le partite in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e tanti altri club.

Come si è già accennato, eFootball sarà free to play su tutte le console. Il titolo si propone inoltre di offrire la stessa esperienza di gioco su tutte le piattaforme per il quale è compatibile. Infine, eFootball offrirà inoltre pieno supporto post-lancio al cross play. Maggiori dettagli sul gameplay e sulle modalità online saranno svelati a fine agosto.

Di seguito, pubblichiamo la roadmap ufficiale del gioco:

Inizio autunno:

Pubblicazione del gioco

Matchmaking cross generation (PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One)

Match in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri club

Autunno:

Matchmaking cross platform tra console e PC (PlayStation 5 vs. Xbox Series X|S, PlayStation 5 vs. PC, ecc)

Modalità Team Building (Nome da confermare) disponibile – costruite il vostro team acquistando giocatori

Campionati Online (Nome da confermare) disponibile – scendete in campo con la vostra squadra per competere a livello mondiale

Sistema Match Pass – guadagnate oggetti e giocatori giocando a eFootball™

Inverno:

Aggiunta del supporto ai controller per dispositivi Mobile

Matchmaking cross platform completo tra tutte le piattaforme disponibili, inclusi dispositivi mobile quando utilizzati con un controller compatibile.

Inizio tornei eSport professionali e amatoriali

