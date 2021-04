The Great Ace Attorney Chronicles: ecco la data d’uscita!

Tramite comunicato stampa, Capcom ha annunciato la data d’uscita occidentale di The Great Ace Attorney Chronicles, una collection che narra la storia di un antenato di Phoenix Wright

Capcom non è solo Devil May Cry o Street Fighter. Sebbene in occidente sia una serie più dedicata alla nicchia, un’altra delle perle imperiture dell’azienda è sicuramente Ace Attorney. Composta da diversi capitoli e molti spinoff, la serie porta principalmente avanti le avventure di Phoenix Wright, eccelso avvocato protagonista di una miriade di casi complessi in aule di tribunale popolate da strambi individui. Tramite comunicato stampa, Capcom ha annunciato l’arrivo in occidente di The Great Ace Attorney Chronicles, che sarà disponibile per la prima volta in Nord America e in Europa il prossimo 27 luglio. In questa collection potrete assumere il controllo di un antenato di Phoenix Wright, avvocato difensore, alla ricerca di prove da portare in tribunale per poter garantire una giusta sentenza.

La Collection arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam e comprenderà entrambi i titoli finora rilasciati, The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney 2: Resolve. Un bundle digitale con entrambi i giochi The Great Ace Attorney Chronicles e Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy sarà disponibile su tutte le piattaforme. L’annuncio è stato corredato da un video messaggio di Shu Takumi, Director della serie Ace Attorney, che vi lasciamo proprio qua sotto. Ambientato alla fine del XIX secolo durante il periodo Meiji in Giappone e l’era vittoriana in Inghilterra, The Great Ace Attorney Chronicles segue le avventure di Ryunosuke Naruhodo mentre lavora per scoprire la verità che si cela dietro le dichiarazioni di alcuni testimoni e per redimere i nomi dei suoi clienti in tribunale.

The Great Ace Attorney Chronicles: fra data d’uscita e tanti dettagli!

Saranno disponibili dieci casi emozionanti e potrete mettere alla prova le vostre capacità di avvocato per raccogliere le prove, interrogare i testimoni chiave e difendere i vostri clienti in aula. Per la prima volta, la collection vede il debutto di due nuove esperienze di gameplay. Durante le indagini potrete far coppia con Herlock Sholmes, il detective locale, per impegnarvi in una “Dance of Deduction” per identificare gli errori nella logica fuori bordo del detective. In aula, invece, potrete prendere parte agli “Summation Examinations”, per evidenziare le discrepanze della giuria nella speranza di ottenere un verdetto di “non colpevolezza”.

The Great Ace Attorney Chronicles, di cui vi ricordiamo la data d’uscita per ora fissata al 27 luglio, offrirà anche diversi contenuti bonus e alcuni DLC. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!