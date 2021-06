E3 2021: date e orari di tutte le conferenze!

In attesa di potervi assistere e seguirlo per voi in diretta, vediamo di riassumere insieme le date e gli orari di tutte le conferenze del prossimo E3 2021

Nuovo anno, nuova trepidante attesa per l’arrivo dell’expo più importante e rappresentativo dell’intera industria videoludica. Stiamo ovviamente parlando dell’E3, che ritorna anche in questa sua edizione 2021 completamente digitale a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus. Speriamo che sia effettivamente l’ultimo anno di mancata presenza del pubblico sugli spalti, perché quel tocco di evento live donava alle conferenze un fascino ancora maggiore. Questo sarà anche il primo E3 con protagoniste PlayStation 5 e Xbox Series X | S, le macchine della nuova generazione di Sony, che non presenzierà all’evento, ma che ha sicuramente piani collaterali, e Microsoft che si presenterà insieme alla neo-acquisita Bethesda.

Non sappiamo bene che cosa aspettarci nella lista dei probabili annunci. Speriamo sicuramente di avere novità sui titoli in uscita sulle nuove console, God of War: Ragnarok e Gran Turismo 7 per quel che riguarda il lato PlayStation, ad esempio. Anche la casa di Redmond però ha sicuramente qualche asso nella manica, tralasciando Halo Infinite e il nuovo capitolo di Fable, non ci stupirebbe scoprire qualcosa su The Elder Scrolls 6 in concomitanza proprio della conferenza Microsoft. Chi lo sa, restiamo in trepidante attesa.

Le date e gli orari delle conferenze per l’E3 2021: quel che sappiamo finora!

Qui di seguito trovate, in elenco, le conferenze delle varie aziende ad oggi confermate per l’E3 2021, con date ed orari specifici:

11 giugno : Netflix Geeked Week, a partire dalle 18 ora italiana; Koch Primetime, a partire dalle 21 ora italiana; IGN Expo, a partire dalle 22 ore italiana;

: 12 giugno : Guerrilla Collective Showcase & Wholesome Direct, a partire dalle 17 ora italiana; Ubisoft Forward, a partire dalle 21 ora italiana;

: 13 giugno : Xbox e Bethesda Games Showcase, a partire dalle 19 ora italiana; Square Enix E3 Conference, a partire dalle 21.15 ora italiana; PC Gaming Show e Future Game Show, orario ancora da annunciare;

: 14 giugno : saranno presenti diversi sviluppatori indie, presenzieranno poi anche Take-Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games, Razer e Capcom;

: saranno presenti diversi sviluppatori indie, presenzieranno poi anche Take-Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games, Razer e Capcom; 15 giugno : Nintendo Treehouse Live, a partire dalle 18 ora italiana Saranno presenti anche Bandai Namco, Yooreka Games e Gamespot con eventi dedicati; Chiusura con l’Official E3 2021 Awards Show

: 16 giugno : Steam Next Fest, a partire dalle 19 ora italiana.

Continueremo ad aggiornare la lista di date ed orari relativi alle conferenze dell'E3 2021 man mano che saranno svelati ulteriori dettagli.