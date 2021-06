Windows 11: è questo il nome del prossimo grande aggiornamento?

Non è più un mistero che Microsoft sta lavorando ad un grande aggiornamento di Windows. Scopriamo quindi a cosa dobbiamo prepararci

Sicuramente viene descritto come il più grande aggiormanento dal debutto di Windows 10 nell’estate del 2021. Da come ci viene descritto, il così detto Sun Valley, nome in codice interno fornito da Microsoft, porterà numerosi cambiamenti in quasi ogni aspetto. Non solo nuove funzionalità, ma anche interfacce utente rivoluzionate. Che questo possa bastare per denominare il nuovo aggiornamento come Windows 11 ?

Indiscrezioni e aspettative

Tutto rimane per adesso avvolto in un alone di misero. Molti rumors ma nessuna notizia tangibile. Arriva però un famoso leaker, Evan Blass, che ha rivelato in questi giorni che Microsoft sta effettivamente lavorando ad un nuovo sistema operativo chiamato Windows 11. Adesso rimane da capire se questo Windows 11 è proprio Sun Valley, previsto in autunno, o se si tratta di un altro aggiornamento che vedremo nei prossimi anni.

La multinazionale di Redmond ha fatto evolvere il suo sistema operativo da un tipico pezzo di software ad un servizio completo. Seguendo questa logica, la denominazione “Windows 11” è in qualche modo in opposizione con il criterio fino adesso seguito dalla casa Microsoft. Ad oggi tutto sembra in fase di pianificazione, ma di certo ne sapremo di più nelle prossime settimane.

