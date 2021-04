Stando alcune mail inviate da Capcom, pare che Resident Evil RE:Verse, il comparto multiplayer dell’ottavo capitolo, sia stato rinviato all’estate

Altro giro altro ritardo, giusto per proseguire il trend che vuole questo 2021 assai restio a rispettare le scadenze prese in precedenza. Protagonista in negativo, stavolta, potrebbe essere Resident Evil RE:Verse, il comparto multigiocatore dell’oramai imminente ottavo capitolo del franchise Capcom, che avrebbe dovuto debuttare assieme al nuovo episodio in uscita a brevissimo. Stando ad alcune mail inviata dalla casa di Osaka, difatti, sembra che l’add-on gratuito (per chi acquisterà Village) PvP sia stato rinviato all’estate.

Resident Evil RE:Verse rinviato all’estate?

La notizia dell’ipotetico rinvio di Resident Evil RE:Verse è stata riportata da alcuni iscritti al programma Ambassadors del brand, che hanno evidenziato come all’interno della mail inviata per annunciare la demo di Village, si faccia menzione all’estate come debutto del comparto PvP della produzione. Si tratterebbe, se confermato in via ufficiale da Capcom, dell’ennesimo rinvio di questo 2021, caratterizzato da ritardi più o meno grandi sulle programmate tabelle di marcia di numerosi giochi.

Resident Evil RE:Verse avrebbe dovuto essere reso disponibile in forma gratuita a tutti gli acquirenti di Village, in concomitanza con il debutto dell’ottavo capitolo del franchise. Il comparto multiplayer in questione vedrà scontrarsi tra di loro un gruppo di giocatori, ognuno impersonante uno degli iconici personaggi della serie, ed ognuno dotato di abilità e poteri particolari. Nelle scorse settimane la beta era stata bruscamente interrotta per problemi al matchmaking, con una nuova sessione lanciata qualche giorno dopo.

Siete dispiaciuti di questo eventuale rinvio? Nel caso non abbiate ancora prenotato Resident Evil: Village e voleste farlo (così da ricevere gratis il comparto multigiocatore)