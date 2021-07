Dragon Age 4: ecco quale sarebbe il periodo d’uscita secondo un noto insider

Un noto insider ha parlato del presunto periodo d’uscita dell’attesissimo Dragon Age 4 e i rumor sono in linea con quanto affermato

Dead Space ha fatto un ritorno in grande stile con l’annuncio del remake all’EA Play Live 2021 di ieri. C’erano, tuttavia, molti altri titoli e assenti illustri mancanti allo show in questione. Impossibile non citare in questo caso il prossimo Mass Effect (annunciato l’anno scorso ai The Game Awards) e la prossima new entry della popolare saga GDR di BioWare: Dragon Age 4 che ha fatto “grandi progressi“, secondo Christian Dailey, il capo di BioWare Austin, e l’uscita sarebbe ora più vicina (ma non troppo). Secondo un nuovo rapporto di Jeff Grubb di Gamesbeat, infatti, sembrerebbe che il gioco sia pronto per un rilascio nel corso del 2023. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Dragon Age 4: il periodo d’uscita sarebbe ancora lontano ma lo sviluppo starebbe procedendo secondo i piani

L’uscita di Dragon Age 4 fissata al 2023 sarebbe in linea con quanto sostenuto anche da varie altre fonti che hanno particolare familiarità con il progetto in questione. Un portavoce di EA non ha offerto molti commenti sul presunto periodo di rilascio, quest’ultimo si è limitato a ribadire che la data non è stata annunciata e BioWare non prevede di renderla nota in questo momento. Grubb nota che il sequel è stato pensato come un’avventura narrativa basata sul giocatore singolo anche se questo non significa necessariamente che la componente multiplayer online sarà completamente assente.

Questo si allinea con un rapporto di Jason Schreier di Bloomberg risalente al febbraio 2021. Nel mentre, come forse saprete già, l’assetto interno di BioWare è cambiato molto in seguito all’abbandono di alcuni membri di spicco che lavoravano proprio su Dragon Age 4 (maggiori dettagli al riguardo qui).

Per quanto riguarda la finestra di rilascio, il CFO di Electronic Arts Blake Jorgensen ha detto nel 2019 che il gioco sarebbe stato “probabilmente” rilasciato dopo l’anno fiscale 2022 (che inizia dal 1 º aprile 2022). Insomma, Dragon Age 4 è ancora lontano dal rilascio, ma Grubb crede che EA stia aspettando che il progetto raggiunga una posizione in cui il marketing possa iniziare. Ciò potrebbe verificarsi nel 2022, ma dovremo aspettare ulteriori dettagli (e i piani potrebbero benissimo cambiare).

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.