EA Play Live 2021: annunciato il remake di Dead Space!

Questa sera si è tenuto l’EA Play Live 2021, l’evento digitale organizzato da Electronic Arts, e durante la presentazione è stato annunciato il remake di Dead Space

Ormai tutte le più grandi compagnie dell’industria videoludica organizzano degli eventi digitali per mostrare al pubblico i propri prodotti e ovviamente EA non è da meno. La compagnia infatti ha organizzato l’EA Play Live 2021, una presentazione che promette di deliziare i giocatori con tanti annunci di qualità.

La conferenza di Electronic Arts è attualmente in corso e, tra un trailer e l’altro, abbiamo avuto il piacere di assistere al ritorno di una storica saga di survival horror. Infatti, in occasione dell’EA Play Live 2021, la compagnia ha annunciato il remake di Dead Space!

Preparatevi a gridare nuovamente di terrore con il remake di Dead Space!

Nonostante gli alti e i bassi, la serie di Dead Space è riuscita ad affascinare davvero molto gli amanti dei survival horror ed ora, dopo tanti anni di attesa, i fan della serie potranno finalmente rigiocare l’acclamato primo capitolo in una veste totalmente nuova.

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer del remake di Dead Space potete farlo tramite il video in calce qui sopra, ma non dimenticatevi anche di tutte le altre cose mostrate durante l'EA Play Live 2021.

Il remake di Dead Space sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X | S.