EA Play Live 2021: riassunto di tutti gli annunci

L‘ultimo evento targato EA si è appena concluso. Come sempre in questi casi, andiamo a rivedere tutti gli annunci di questo EA Play Live 2021

Lo attendevamo da parecchio e anche quest’anno è arrivato il consueto appuntamento EA per scoprire quali saranno le novità del futuro. La popolare casa di produzione aveva già messo le mani avanti ribadendo che diversi titoli molto attesi dai giocatori non sarebbero apparsi nell’evento. Di conseguenza l’assenza del nuovo gioco Star Wars, così come del reboot della serie Skate, non ha sconvolto più di tanto le aspettative. Ma bando alle ciance e ricapitoliamo insieme tutti gli annunci fatti durante questo EA Play Live 2021.

Via con il Pre Show

Prima di andare a vedere tutti gli annunci di questo EA Play Live 2021 vediamo cosa di cosa si è parlato durante il Pre Show. Durante questo breve spazio è stato fatto un recap delle uscite EA di questo ultimo anno, tra cui Mass Effect Legendary Edition, It Takes Two e Knockout City. In più sono stati anticipati diversi titoli e annunciati alcuni update. Le notizie più succose riguardano l’annuncio, con uno stilosissimo trailer in animazione 2D, della nuova leggenda di Apex e del FUT 22 Heroes Pack per FIFA 22. Ma ricapitoliamo brevemente cosa è stato mostrato:

The Sims 4 Cottage Living Expansion Pack : l’update per The Sims 4 è disponibile da oggi.

: l’update per The Sims 4 è disponibile da oggi. FIFA 22 : con un trailer in engine misto live action è stata annunciata la nuova tecnologia Hypermotion . Annunciato inoltre il FUT 22 Heroes Pack con diverse leggende del calcio.

: con un trailer in engine misto live action è stata annunciata la nuova tecnologia . Annunciato inoltre il FUT 22 Heroes Pack con diverse leggende del calcio. Apex Legends : anticipata la nuova leggenda Seer del futuro update Emergence.

: anticipata la nuova leggenda Seer del futuro update Emergence. F1 2021: mostrate con un breve trailer alcune sequenze in cinematica.

Succose novità al Main Event – EA Play Live: tutti gli annunci

Una delle bombe di questo evento è stata sicuramente l’annuncio della collaborazione tra EA e Codemasters. Dopo un trailer in cui sono stati mostrati tutti i precedenti giochi di Codemasters, è stato annunciato Grid Legends, nuovo titolo della serie automobilistica Grid. Le novità per questo capitolo sono diverse. Dall’introduzione di nuovi veicoli e città, all’arrivo di ulteriori diverse modalità. Uno degli aspetti più innovativi del titolo sembra essere la nuova modalità storia. Per quest’ultima, girata in live action, sono stati scelti attori già conosciuti e sono state impiegate tecnologie all’avanguardia, pari a quelle utilizzate nella serie The Mandalorian. Ma vediamo quali sono state le altre presentazioni:

Grid Legends : nuovo capitolo della serie Grid. questo nuovo titolo avrà un focus maggiore sulla modalità storia , simile al quanto accade in F1 2021. In uscita nel 2022 .

: nuovo capitolo della serie Grid. questo nuovo titolo avrà un focus maggiore sulla modalità , simile al quanto accade in F1 2021. In uscita nel . Apex Legends: annunciata la nuova espansione Emergence. Qui verrà introdotta la nuova leggenda chiamata Seer. Seer avrà un gameplay “stealth oriented” e avrà come abilità quella di rivelare la posizione dei nemici entro un certo raggio. Inoltre sono state annunciate nuove mappe che arriveranno in futuro. Emergence uscirà il prossimo 3 agosto. ulteriore gameplay verrà mostrato il 26 di luglio.

Perduti nel caos e nel caso – EA Play Live: tutti gli annunci

Proseguiamo con l’interessante e curioso Lost in Random. Titolo talmente particolare da essere stato incluso tra le opere presenti al Tribeca Film Festival. Nonostante una presentazione del relativo gameplay un poco confusionaria, il gioco sembra spiccare per lo stile che mescola influenze burtoniane a degli elementi da Alice in Wonderland. Il gameplay è quello di un action gdr in terza persona con puzzle ambientali. La meccanica che risalta di più sembra essere quella relativa alle carte da gioco e al lancio del dado durante gli scontri. Lanciando il dado infatti, si acquisiscono nuove abilità in base al risultato ottenuto, rendendo in questo modo più vario il combattimento:

Lost in Random : nuovo EA Original sviluppato da Zoink Games. In uscita il 10 settembre 2021 .

: nuovo EA Original sviluppato da Zoink Games. In uscita il . Knockout City: annuncio della seconda stagione “Fight at The Movies”. In arrivo il prossimo 27 luglio.

Campi di battaglia e graditi ritorni – EA Play Live: tutti gli annunci

Eccoci arrivati al momento clou di questo nostro appuntamento. Se fino ad ora non siete rimasti soddisfatti dai giochi presentati, cambierete sicuramente idea. DICE in collaborazione con Ripple Effect ci aggiornano sulle novità presenti nel futuro e atteso Battlefield 2042. Qui viene mostrata per la prima volta Battlefield Portal. Portal sembra cambiare radicalmente la concezione delle classiche partite di Battlefield. Questa nuova modalità mescola elementi presi dai Battlefield precedenti (veicoli, armi, mappe, skin e persino intere modalità) per dar vita a battaglie nuove e complesse, tutto a vantaggio dei giocatori e della community. Ma la sorpresa finale, già nell’aria da diverso tempo, è stata l’annuncio del remake di Dead Space.

Battlefield 2042 : annunciato Battlefield Portal. Questa nuova modalità sarà inclusa al lancio nel gioco.

: annunciato Battlefield Portal. Questa nuova modalità sarà inclusa al lancio nel gioco. Dead Space remake: a sorpresa, EA ci regala questo splendido annuncio. Non sappiamo quando verrà rilasciato, tuttavia sappiamo che sarà disponibile solo su next gen.

Una degna conclusione

Eccoci arrivati alla fine di questo recap di tutti gli annunci fatti all’EA Play Live 2021. Come abbiamo potuto vedere, la vera bomba per tutti i videogiocatori è stata l’annuncio del remake del primo classico Dead Space. Sicuramente, tra il mercato e il contesto di tutti i remake e i reboot fatti fino ad ora, questo è uno dei più sensati. Ricapitolando brevemente, le notizie più importanti sono la collaborazione con Codemasters, l’introduzione di Battlefield Portal, ma anche, perché no, il nuovo EA Original Lost in Random. Fateci sapere cosa ne pensate di questi annunci e seguite i nostri prossimi articoli di recap.

