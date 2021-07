EA Play Live 2021: annunciato l’inizio della Season 2 di Knockout City

All’EA Play Live 2021 è stato annunciato l’inizio della Season 2 di Knockout City, presentata, inoltre, anche una nuova palla

L’evento EA Play Live è andato in onda ieri, ed Electronic Arts ha consegnato nelle mani della community videoludica una serie di novità piuttosto interessanti. Tanto per cominciare c’è stato l’annuncio del remake di Dead Space di cui si vociferava già da diverso tempo. Ci sono state poi anche nuove informazioni su giochi come Lost and Random e Apex Legends e il reveal di GRID Legends. Come se non bastasse, Velan Studios si è sintonizzata per dare maggiori dettagli sull’inizio Season 2 di Knockout City che è ormai alle porte. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Knockout City: il gioco ha avuto diverso spazio all’EA Play Live 2021 ed è stato annunciato l’inizio della Season 2, nuove mappe e una nuova improbabile palla vi aspettano

L’attesissima Season 2 di Knockout City si intitola “Fight At the movies” e include attrezzature e cosmetici legati alla cultura pop, controllate il video qui sotto per maggiori dettagli. Ci saranno alcune nuove mappe in cui disputare match all’ultima pallonata. Si va passa da un’inespugnabile forte fino alla camera da letto di un bambino. Inoltre, è stata anche rivelata una nuova palla a forma di bottiglia di Boba Cola. La stagione 2 inizia il 27 luglio. I dettagli sul nuovo periodo del competitivo sono stati rivelati anche prima, leggete di più su questo facendo clic qui.

Knockout City è stato rilasciato all’inizio di quest’anno ed è stato decisamente apprezzato dalla critica. Il gioco combina una grafica piuttosto accattivante con un gameplay coinvolgente e ad alto tasso adrenalinico. Il titolo in questione, inoltre, è free to play fino al raggiungimento dello Street Rank 25, quindi se non l’avete ancora provato potete farlo fin da ora. Vi ricordiamo, infine, che Knockout City è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch.

