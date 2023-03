CoD Modern Warfare 2 e Warzone in arrivo anche su Nintendo Switch?

Microsoft ritiene che, con qualche ottimizzazione, Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 dovrebbero funzionare bene su Nintendo Switch

Nonostante l’hardware relativamente debole di Nintendo Switch rispetto ai suoi contemporanei nel mercato delle console, Microsoft ha affermato di essere convinta di poter far girare Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0 sulla console ibrida della Grande N. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più e le dichiarazioni della stessa Microsoft.

CoD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 presto su Switch… forse!

In una recente dichiarazione rilasciata in risposta alla CMA britannica sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, l’azienda ha affermato che Warzone dovrebbe poter essere ottimizzato per funzionare su Nintendo Switch, poiché supporta anche schede grafiche risalenti al 2015.

Il team di sviluppo di Activision ha una lunga storia di ottimizzazione delle prestazioni dei giochi per le capacità hardware disponibili. Riteniamo che, oltre a Warzone, i titoli CoD buy-to-play (ad esempio CoD: Modern Warfare 2) possano essere ottimizzati per funzionare su Nintendo Switch in modo tempestivo utilizzando le tecniche standard che sono state utilizzate per portare su Switch giochi come Apex Legends, DOOM Eternal, Fortnite e Crysis 3.

L’azienda si riferisce anche al fatto che il motore di gioco di Warzone è abbastanza maturo da poter essere eseguito su un’ampia gamma di hardware. Giochi come Apex Legends, DOOM Eternal, Fortnite e Crysis 3, che sono stati portati su Nintendo Switch, possono rappresentare degli esempi virtuosi da seguire per procedere poi ad un’ottimizzazione che tenga bene in conto dell’hardware di riferimento e delle potenzialità espresse dalla console e dai giochi stessi. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e novità in merito. Fateci sapere che cosa ne pensate lasciando un commento nell’apposita sezione.

