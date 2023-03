La Sirenetta, un nuovo poster e il trailer in arrivo

La Sirenetta, un nuovo poster e un annuncio: il trailer debutterà durante gli Oscar!

Accompagnato dalle mille, forse inevitabili polemiche, il cammino del live-action de La Sirenetta prosegue comunque secondo programma: il film con Halle Bailey nel ruolo di Ariel dovrebbe fare il suo esordio il prossimo maggio e la Disney sta svelando poco a poco i dettagli della produzione. In particolare è uscito, sul canale Twitter del film, un nuovo poster che ritrae la protagonista seduta su uno scoglio.

Finora è comunque decisamente poco quello che Disney ha deciso di mostrarci in attesa del primo trailer ufficiale. Primo trailer del quale tuttavia si conosce la data di uscita, e anche l’occasione: la cerimonia degli Oscar 2023.

La Sirenetta: un nuovo poster in attesa del trailer definitivo

Mentre il breve teaser de La Sirenetta rilasciato pochi giorni fa ci ha mostrato per la prima volta la Ursula di Melissa McCarthy, un nuovo poster arriva dunque a ricordarci l’arrivo del nuovo live-action Disney e, soprattutto, a svelarci il giorno in cui potremo finalmente dare un’occhiata a un trailer ufficiale e definitivo.

Quale miglior occasione, dunque, se non quella della notte di gala cinematografica per eccellenza? Il trailer de La Sirenetta farà infatti il suo debutto questa domenica durante la cerimonia degli Academy Awards, come si legge nel tweet pubblicato dal profilo Twitter ufficiale del film diretto da Rob Marshall.

Solo pochi giorni, dunque, e potremo nuovamente tuffarci “in fondo al mar” in compagnia di Ariel, Sebastian e soci. Almeno per qualche minuto, ovviamente, in attesa di questo maggio 2023! E voi, siete curiosi o proprio non riuscite a provare interesse per questo film? Siete d’accordo con chi pensa che i cambiamenti rispetto all’originale siano eccessivi oppure ritenete che un ritocco della versione animata possa giovare al franchise? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti!

