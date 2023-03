Fortnite Mega: date e orario della nuova stagione

Andiamo a scoprire insieme l’orario di uscita di Fortnite Mega, la nuova stagione infatti arriverà a breve su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, e PC

Fortnite non ha bisogno di presentazioni, tutti conosciamo la gallina dalle uova d’oro nata dalle mani di Epic Games, e proprio a riguardo la stessa software house ha svelato finalmente le date e l’orario di Fortnite Mega, e cioè la Stagione 2 del Capitolo 4 del famoso franchise, la quale potrebbe introdurre moltissime e succulenti novità. Pronti quindi ad impugnare i vostri controlli e dar battaglia per sbloccare nuove skin e nuovi cosmetici?

Fortnite Mega: date e orario dell’avvio della nuova stagione

Nonostante Epic Games stia lavorando in gran segreto, e stia cercando di tenere il tutto avvolto dal mistero, ciò che sappiamo è che Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 potrebbe essere disponibile all’incirca alle ore 12:00 GTM del 9 marzo, che corrisponderebbero alle nostre 13:00. Questo sarà il momento in cui dovrebbe scadere l’attuale Battle Pass. Invitiamo quindi gli utenti a sbrigarsi a sbloccare tutte le ricompense attuali.

C’è anche da far presente che con molta probabilità i server saranno inattivi per qualche ora prima della data di rilascio di Fortnite Mega. Questa manutenzione, atta ad aggiungere i nuovi contenuti al gioco, dovrebbe iniziare intorno alle ore 08:00 GTM del 9 marzo, quindi presumibilmente per le 09:00 italiane.

L’ambientazione di Fortnite Mega, di cui abbiamo già indicato l’orario del possibile sblocco, potrebbe pescare a più mani da quella già vista in Cyberpunk 2077, e cioè una neo-Tokyo futuristica circondata anche da veicoli in tema con l’ambientazione, e potrebbe sopraggiungere più avanti anche un evento Fortnite Star Wars e una modalità di Fortnite in prima persona.

