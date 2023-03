Apex Legends: disponibile l’evento collezione Guardia Imperiale

Èdisponibile per Apex Legends l’evento Guardia Imperiale che da inizio a Mixtape, una nuova playlist a rotazione delle modalità di gioco

Tutti conoscono Apex Legends, il titolo sparatutto multiplayer gratuito ad opera di Electronic Arts e Respawn, da oggi infatti sarà attivo l’evento collezione per i festeggiamenti del 4° anniversario dal nome Guardia Imperiale. Sarà presente anche la modalità Mixtape, una nuova playlist che vede a rotazione Deathmatch a squadre, Controllo, e Corsa alle armi.

Apex Legends: evento collezione Guardia Imperiale e nuove skin

Durante l’evento, che partirà il 7 marzo e terminerà il 21 marzo, sarà inoltre possibile sbloccare 24 oggetti a tempo limitato, con nuovissime skin leggendarie per Wraith, Gibraltar, Loba e tantissimi altri. Questi oggetti saranno disponibili sia per l’acquisto diretto con monete Apex o metalli creazione, che nei Pack di Guardia Imperiale per tutta la durata dell’evento.

Per aiutare i videogiocatori ad ottenere questi nuovi oggetti il costo dei metalli creazione sarà ridotto del 50%, esempio da 2.400 per creare un oggetto leggendario ne saranno necessari 1.200. Sarà possibile creare tutti gli oggetti dell’evento spendendo quindi la metà dei metalli creazione, e questo comprende anche il Kunai “Alba di Hope” di Wraith, il quale costerà la metà rispetto ai Set cimelio degli eventi passati.

Non sono soltanto queste le novità che verranno aggiunte in Apex Legends durante l’evento collezione Guardia Imperiale, nel negozio ci sarà anche la possibilità di sbloccare i bundle “Reliquia della morte” e “Spirito di protezione”, nonché le offerte settimanali, come il bundle “Sfacciata ferocia” per Pathfinder (disponibile dal 7 al 14 marzo) e il bundle bonus “Orchidea eterea” per Valkyrie (disponibile dal 14 al 21 marzo).

Non vi resta che correre a scaricare il gioco che ricordiamo essere gratuito