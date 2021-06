Battlefield 2042: arrivato l’annuncio ufficiale

Con l’ultimo reveal trailer abbiamo potuto vedere, seppur brevemente, il nuovo capitolo di Battlefield. DICE svela oggi con un annuncio ufficiale Battlefield 2042

Lo aspettavamo con trepidazione e finalmente è arrivata la conferma ufficiale. Il titolo che fino ad ora è stato sotto il nome non ufficiale di Battlefield 6, si finalmente rivelato come Battlefield 2042. L’annuncio di questo ultimo Battlefield 2042 è arrivato nell’ultimo reveal trailer pubblicato oggi da Electronic Arts e DICE. Vediamo insieme i particolari del trailer.

Arrivato l’annuncio ufficiale di Battlefield 2042

Come detto DICE ha diffuso oggi il reveal trailer del nuovo capitolo di Battlefield. Il trailer ha dato ufficialmente quindi l’annuncio di Battlefield 2042. Nel video è stata mostrata una lunga sequenza in cinematica con alcuni brevissimi frammenti di gameplay in prima persona. Come già anticipato, il setting è cambiato e questa volta la guerra di combatte in un futuro distopico. Nel trailer abbiamo potuto vedere enormi guerre campali in mezzo a futuristiche città deserte e a cantieri navali.

Inoltre, si sono visti soldati che planano in mezzo a un devastante tornado e aerei che si danno battaglia tra i cieli. Sono stati mostrati anche diversi veicoli dallo stile futuristico oltre a diversi tipi di setting. Si è passati da enormi agglomerati di grattacieli ad ampi spazi glaciali. A questo punto, non ci resta che attendere il prossimo 13 giugno per il reveal del gameplay.

