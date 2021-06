Battlefield 6: ecco il reveal in diretta del gioco

Battlefield 6 è alle porte e siamo tutti pronti a seguire insieme, in diretta tramite il player di YouTube, il reveal del gioco. Scopriamolo insieme

Battlefield 6, o Battlefield 2042, è decisamente alle porte e pochi minuti ci separano dal reveal ufficiale del gioco che seguiremo qui in diretta tramite il player del canale ufficiale YouTube della serie di sparatutto in prima persona targata DICE. La carne al fuoco è davvero tanta e la curiosità ha spinto tantissimi appassionati a raccogliere indizi qua e là in giro per il web.

Battlefield 6: il reveal del gioco qui in diretta!

Si è parlato tanto, nelle ultime settimane, di questo reveal e di cosa verrà introdotto all’interno di questo nuovo capitolo della saga di Battlefield. Si è parlato di un contesto futuristico, di nuove modalità e di un’aggiunta molto interessante e molto richiesta dai fan della saga, quelli di vecchia data e non solo: una modalità free to play in stile Warzone che possa attirare anche chi, nel corso degli anni, non ha avuto modo o non ha avuto la curiosità di avvicinarsi a questa serie. Ecco, di seguito, il player per la diretta del reveal ufficiale di Battlefield 6 (sempre che sia questo il titolo):

A fine diretta fateci sapere, qualora lo vogliate, con un semplice commento nella sezione apposita, cosa ne pensate e se siete realmente in hype per questo gioco. Tutta la copertura sull’evento e tutte le notizie più approfondite le troverete sempre nella nostra sezione videogiochi, insieme a tutte le altre news che ci accompagneranno fino all’uscita di questo titolo. La settimana delle presentazioni è iniziata decisamente col botto e la miccia è stata incendiata proprio da DICE con questo reveal.

