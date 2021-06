Ridley Jones: in arrivo su Netflix la nuova serie TV animata

Ridley Jones è la nuova serie animata prescolare disponibile su Netflix a Luglio, scopriamo insieme il trailer

Dal 13 luglio arriva su Netflix Ridley Jones, la serie animata originale dedicata al pubblico dei più piccoli. Creata da Chris Nee, la serie sarà disponibile in sei episodi, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Dopo Waffle+Mochi, ideata da Michelle Obama in collaborazione con Netflix, arriva sulla piattaforma un’altra proposta dedicata ai più piccoli in età prescolare. Si amplia quindi l’offerta di prodotti di intrattenimento intelligente di Netflix che hanno l’obiettivo di divertire e contemporaneamente educare, con informazioni e nozioni di cultura generale.

Ridley Jones: trailer e sinossi della nuova serie animata

Ridley Jones è una bambina di sei anni che vive con la mamma e la nonna al Museo di Storia Naturale. Ogni notte, quando le luci si spengono e le porte si chiudono, ogni cosa all’interno del museo prende vita, dagli elefanti in fuga alle le mummie egizie, e Ridley assume il comando.

Il trailer ci ricorda un po’ Toy Story, come intenzione, con una serie di divertenti e improbabili personaggi che prendono vita e ne combinano di tutti i colori. Restiamo in attesa del 13 luglio per scoprire ulteriori dettagli su questa nuova serie TV animata.