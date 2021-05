Battlefield 6: il gioco uscirà anche su PS4 e Xbox One

Dopo i recenti rumor su un comparto grafico senza precedenti e sulla distruttibilità ambientale, arriva la conferma che Battlefield 6 sarà disponibile anche per PS4 e Xbox One

Nelle scorse settimane si è discusso sul fatto che il prossimo capitolo della storia saga di Battlefield potesse saltare l’uscita sulle piattaforme old gen e arrivare solo su PS5 e Xbox Series X. A questo proposito, di recente il CEO di EA, Andrew Wilson, ha annunciato che Battlefield 6 uscirà anche su PS4 e Xbox One. Durante un report sui ricavi dell’ultimo anno infatti, ha dichiarato che Battlefield sarà disponibile sia su console next gen che old gen, così come gli altri titoli sportivi di EA.

Confermata l’uscita di Battlefield 6 anche per PS4 e Xbox One

Wilson ha aggiunto che le riflessioni più importanti durante lo sviluppo sono state fatte in merito alla natura del gameplay. Ovvero, che cosa si sarebbe potuto fare per rimanere fedeli al brand, come si sarebbe potuta sfruttare la nuova fisica, l’intelligenza artificiale e la natura immersiva del titolo. Nel caso di Battlefield, come si possono rispettare i moltissimi appassionati e fan ottenendo dal nuovo gioco dei momenti veramente “Battlefield”. Questi risultati sono possibili solo nel contesto di una più elevata potenza delle nuove console. Tuttavia, Wilson risponde alla critica sulle prestazioni su old gen ribadendo che il divario prestazionale dei titoli tra current gen e old gen è sempre stato gestito più che bene.

Questo, ribadisce Wilson, grazie all’incredibile lavoro di tutti i team. Inoltre, sostiene che i nuovi titoli in uscita su next gen saranno straordinari. Il motivo è da ricercarsi negli avanzamenti fatti con il motore proprietario Frostbite, unito alla potenza delle nuove console e ai miglioramenti nell’ecosistema digitale. Per ora, attendiamo l’annuncio ufficiale che arriverà il prossimo giugno. Ricordiamo che Battelfield 6 è previsto per questo inverno per console current gen oltre che PS4 e Xbox One. Inoltre, il gioco avrà una propria modalità battle royale, oltre a epiche battaglie su vasta scala.

