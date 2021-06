Ratchet and Clank Rift Apart: il team di sviluppo ha lavorato con grande serenità

Durante la realizzazione di Ratchet and Clank Rift Apart, il team di sviluppo ha potuto contare su di un ambiente di lavoro sereno

Durante l’intera fase di sviluppo di Ratchet and Clank Rift Apart, di cui è stato pubblicato di recente un nuovo trailer, il team di Insomniac Games ha potuto contare su di un ambiente di lavoro sereno, all’interno del quale il processo creativo è stato sempre incoraggiato. In particolare, diversi membri del gruppo hanno affermato di non essere mai stati obbligati a lavorare al di fuori dell’orario prestabilito e che, in generale, l’intero percorso è stato caratterizzato dall’assenza di momenti particolarmente stressanti.

Ratchet and Clank Rift Apart: le dichiarazioni del team di sviluppo

Tra i membri del team che hanno voluto esporre la propria esperienza durante la realizzazione Ratchet and Clank Rift Apart troviamo Grant Parker, uno dei game designer coinvolti nel progetto. Quest’ultimo ha scritto in un tweet:

Non posso parlare per nessun membro del team al di fuori di me stesso, ma io non mi sono mai sentito sotto pressione. Ho lavorato 40 ore alla settimana per tutto il tempo. Lavorare a un grande gioco senza soffrire è possibile

Messaggi simili sono stati pubblicati da altri membri della squadra, come l’animatrice Lindsay Thompson che ha scritto:

Non ho mai subito pressioni, per l’intera durata della produzione. Un paio di volte mi sono trattnuta fino a tardiper finire qualcosa, ma sempre senza pressione. È possibile. Il benessere del team permette alla creatività di scatenarsi.

