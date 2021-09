Apple Arcade: annunciato Lego Star Wars Battles

Tramite comunicato stampa, Warner Bros Games, The Lego Group e Lucasfilms Games hanno annunciato Lego Star Wars Battles, gioco di strategia in esclusiva Apple Arcade

Nel corso della Gamescom 2021 abbiamo potuto gettare un occhio sul primo trailer di Lego Star Wars: The Skywalker Saga, il nuovo capitolo principale del franchise che riporterà alla luce l’intera amatissima saga in salsa mattoncini. Tramite comunicato stampa ci è invece giunta una nuova interessante novità per la serie Lego, perché Warner Bros, The Lego Group e Lucasfilm Games hanno annunciato Lego Star Wars Battles. Il titolo è un gioco di strategia in uscita esclusivamente su Apple Arcade, il popolare servizio di gaming in abbonamento di Apple.

Sviluppato da TT Games Brighton e pubblicato da Warner Bros, Lego Star Wars Battles vi permetterà di combinare personaggi e veicoli di tutte le diverse ere della galassia di Star Wars per creare squadre imbattibili. La strategia sarà elemento portante nello schieramento delle truppe e per la costruzione delle torri LEGO sul campo di battaglia, mentre si cerca di distruggere la base avversaria in match competitivi 1vs1 in tempo reale. Potrete comandare entrambi i lati della forza con un manipolo di eserciti del lato chiaro e del lato oscuro, ciascuno caratterizzato da uno stile di gioco unico.

Lego Star Wars Battles in arrivo su Apple Arcade!

A commentare questo annuncio è intervenuto Jason Avent, Studio Head di TT Games Brighton, che ha affermato:

Il nostro team ha lavorato sodo per offrire ai giocatori un’esperienza unica e originale di LEGO Star Wars su dispositivo mobile, esclusiva per Apple Arcade. Lego Star Wars Battles combina delle battaglie multigiocatore in tempo reale con una grafica suggestiva e il fascino di Lego Star Wars per creare un sistema di gioco divertente e dal ritmo serrato.

Lego Star Wars Battle sarà disponibile in esclusiva su Apple Arcade con un abbonamento mensile di 4.99€ e un mese di prova gratuito. Potrete giocarvi su iPhone, iPad e Apple Tv.