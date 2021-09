Ubisoft con Hyperx per la European League Season di R6

Tramite comunicato stampa, Ubisoft e Hyperx ha annunciato la collaborazione per lo stage 3 e per le finali della European League Season 2021 di Tom Clancy’s Rainbow Six

L’universo di Tom Clancy si sta espandendo sempre di più col passare degli anni, e dopo titoli acclamati come Ghost Recon e The Division, è stato anche recentemente annunciato xDefiant. Senza dimenticarci della serie di Rainbow Six, che conta milioni di appassionati e che, se vede tantissimo hype per l’attesa del nuovo Extraction, al contempo ha una perla come Siege ancora funzionante e attiva nel mondo degli eSports. Proprio a questo proposito, tramite comunicato stampa Ubisoft ha annunciato una nuova collaborazione per lo stage 3 e le finali della European League Season 2021 di Tom Clancy’s Rainbow Six. HyperX diventerà l’esclusivo fornitore delle periferiche di gioco, dalle cuffie ai microfoni, passando per mouse, mousepad e tastiere, della competizione e durerà fino a dicembre 2021, quando si svolgeranno le finali.

Questo accordo segna un nuovo passo avanti nella lunga collaborazione fra le due aziende, iniziata ufficialmente nel 2016. Come partner principale per la community, HyperX sponsorizzerà anche il pre-show. Se siete appassionati di Rainbow Six, potrete seguirlo all’inizio di ogni giornata di gioco e ottenere token speciali nei vari social media del franchise.

I commenti sulla nuova collaborazione fra Ubisoft e HyperX

A commentare questa nuova collaborazione sono giunte ovviamente personalità importanti di entrambe le aziende, primo fra tutti Jessany van ‘t Hoff, Head of Global Gaming Partnership di HyperX, che ha affermato:

Siamo eccitati di rinnovare la collaborazione con Ubisoft per la European League di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. HyperX è spinta dalla passione nel formare la cultura el gioco e ha supportato gli eSport per più di un decennio. Siamo da tempo supporter della comunità di Rainbow Six Siege e speriamo di seguire i team attraverso i vari tornei per vedere quale squadra europea riuscirà a prevalere, assicurandosi un posto al Six Invitational.

Geoffroy Sardin, Senior Vice President Sales and Marketing di Ubisoft EMEA, ha invece dichiarato:

Siamo felici di dare in bentornato a HyperX come partner fondamentale per la scena degli eSport europei di Rainbow Six. HyperX ha contribuito al successo di diverse competizioni eSport di Rainbow Six negli anni passati, e siamo emozionati di averli a bordo per quella che promette di essere un’eccitante fine stagione per la European League.

Una collaborazione che va avanti da anni, quella fra Ubisoft e HyperX, e che ha sicuramente fatto in modo di incrementare la qualità di certi eventi. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!