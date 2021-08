Gamescom 2021: tutte le importanti novità su Elden Ring!

Da una presentazione a porte chiuse nel corso della Gamescom 2021 a cui sono stati invitati alcuni esponenti della stampa italiana ed internazionale sono emersi nuovi numerosi dettagli su Elden Ring

Se siete rimasti delusi dall’assenza di Elden Ring alla scorsa Gamescom 2021, che, diciamocelo, è stata sottotono come d’altronde tutto il resto dell’anno, sarete contenti di sapere che From Software e Bandai Namco hanno comunque mostrato nuove corpose novità sul gioco. In una presentazione a porte chiuse e riservate a poche agenzie di stampa, infatti, sono stati mostrati 17 minuti di nuovo gameplay di Elden Ring, che hanno messo in luce molti aspetti salienti del gioco e hanno saputo sottolinearne quelle caratteristiche che ormai tutti vediamo associate ai titoli From Software. Se, però, dal (bellissimo) trailer dell’E3 2021 avevamo potuto notare una natura quantomeno derivativa da tutti i titoli più importanti dell’azienda (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro), con qualche elemento preso qua e là, questa nuova presentazione ha fugato ogni dubbio. Vediamo insieme, in questo breve speciale, le novità più importanti mostrate su Elden Ring nel corso della Gamescom 2021, nonché alcuni dei nuovi screenshot rilasciati.

Anello ancestrale

Le anteprime nate da questi nuovi 17 minuti di gameplay sono praticamente tutte d’accordo su una cosa: Elden Ring è Dark Souls 4, solo con un nome diverso. Il gioco sembra essere perfettamente connaturato alle esperienze che From Software ha saputo regalare negli anni, riuscendo a portare quegli archetipi che tutti noi appassionati ormai conosciamo verso nuove vette di dettaglio ed esperienza.

Elden Ring farà di tutto per farci sentire subito a casa, con una creazione del personaggio che, a quanto pare, sarà praticamente identica a quella dei Dark Souls o di Bloodborne. Rimane quindi il sistema di classi e di statistiche, anche se non è stato mostrato alcun menu e quindi è difficile quantificare quante siano le nuove opzioni di personalizzazione dell’avatar.

The Lands Between – Gamescom 2021: tutte le importanti novità su Elden Ring!

Una volta creato il personaggio, ci ritroveremo inevitabilmente immersi nel mondo di Elden Ring che, a differenza del passato, sarà un open world piuttosto esteso chiamato The Lands Between (letteralmente “Le terre di mezzo”). La gigantesca mappa sarà costellata di dungeon più piccoli encounters e mini-boss di vario tipo.

Alcuni dungeon sono chiamati “Legacy Dungeons”, che possono essere assimilati alle micro-aree di cui erano precedentemente composti i Souls e che nascondono, nei recessi più reconditi, i boss più temibili e i tesori più splendenti del gioco. Stando ad alcune anteprime, questi Legacy Dungeons potranno essere completati in più modi, attraverso le multiple strade che li compongono.

Summon Spirits | Sites of Lost Grace – Gamescom 2021: tutte le importanti novità su Elden Ring!

Le Invocazioni dei vecchi Souls in Elden Ring diverranno Summon Spirits. Quest’ultimi saranno invocabili tramite un oggetto chiamato Ashes of the Deceased, attivabile esclusivamente nella modalità in giocatore singolo. From Software ha già confermato la presenza di una gran varietà di questi Spiriti, con diverse abilità ciascuno, che daranno supporto al giocatore sia contro i nemici base sia contro i grandi boss.

I Falò si trasformano invece in Sites of Lost Grace. Rimangono luoghi di ristoro, in cui potremo recuperare completamente la nostra salute, ma potranno essere utilizzati anche per cambiare le abilità del personaggio e, ovviamente, far respawnare i nemici nella mappa. Nelle Lands Between potremo teletrasportarci ad un qualsiasi Site in qualsiasi momento, anche se sembra non potremo utilizzarli per uscire dai Dungeon.

“Firekeeper” Melina | Parry! – Gamescom 2021: tutte le importanti novità su Elden Ring!

Torna anche la “Guardiana del Fuoco”, anche se, non essendo più la lore di Elden Ring incentrata attorno alla Fiamma, non avrà ovviamente questo nome ufficialmente. La Maiden che ci permetterà di salire di livello nel corso dell’avventura si chiama Melina e la fanciulla si discosterà dalle precedenti non solo in quanto a background, ma anche dal punto di vista del carattere. Melina ha le sue ambizioni e svolgerà un ruolo fondamentale nella storia, lasciando indietro quel remissivo ruolo caratteristico di tutte le Maiden viste finora nei Souls, specialmente in Bloodborne.

Non possiamo parlare di un Souls se non parliamo di Parry e Stabilità. Potremo rompere la Stance nemica, ma a differenza di Sekiro questo non ci garantirà un colpo finale e fatale. Torna anche il Parry, ovviamente, ed è stata aggiunta una nuova meccanica chiamata Guard Counter che ci permetterà di utilizzare parte della stamina per attaccare immediatamente dopo aver bloccato un attacco. Cheesy.

Abilità | Mappa del Mondo | Lore! – Gamescom 2021: tutte le importanti novità su Elden Ring!

Anche in Elden Ring, così come fu per Dark Souls 3, sono state inserite delle Skills. A differenza proprio del terzo capitolo della serie, però, queste Abilità non saranno legate ad armi specifiche e potremo cambiarle e utilizzarle con equipaggiamenti diversi. I Sites of Lost Grace serviranno proprio a scambiare le abilità in base alle nostre necessità.

Sorprendentemente, per la prima volta in un Souls in Elden Ring troveremo una mappa. Non sarà completa e piena di simboli come in tanti altri esponenti del genere, ma sarà utile per orientarsi nel vastissimo mondo di gioco e ne otterremo i vari frammenti proseguendo nell’avventura. Un’avventura che sarà sicuramente meno oscura rispetto a Dark Souls e, in questo caso, più affine a Sekiro. Ovviamente il mondo di gioco sarà comunque costellato di Lore, descrizioni e oggetti specifici, quindi gli appassionati potranno ancora divertirsi a mettere insieme tutti i pezzi.

Stealth | Bloodstains – Gamescom 2021: tutte le importanti novità su Elden Ring!

Ci avviamo alla conclusione di questo speciale dedicato alle novità su Elden Ring svelate nel corso della Gamescom 2021, ma non possiamo chiudere prima di aver parlato anche dello Stealth. Prendendo in prestito alcune meccaniche già presenti in Sekiro, come il potersi nascondere nell’erba alta, Elden Ring spingerà molto i giocatori ad utilizzare le sue meccaniche Stealth in alcuni frangenti specifici, specialmente quando ci ritroveremo in mappe piene zeppe di nemici che non sarà possibile affrontare a brutto muso.

Infine, tutti i fan della serie di Miyazaki saranno contenti di sapere che torneranno anche le Bloodstains, le Macchie di Sangue attraverso le quali è possibile vedere la morte di un altro giocatore. Il Multiplayer asincrono prima di Death Stranding, insomma!

From Software itself

Queste erano tutte le novità su Elden Ring svelate nella presentazione a porte chiuse al termine della Gamescom 2021. Che cosa ne pensate? State attendendo con la nostra stessa ansia il gioco di From Software? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!