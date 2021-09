Xbox All Access è finalmente disponibile in Italia

Tramite comunicato stampa, Microsoft ha annunciato l’arrivo di Xbox All Access, il programma all-inclusive, sul mercato in Italia grazie a Gamestop

Annunciato nel corso del 2018 e già disponibile in moltissimi altri paesi europei, Xbox All Access è il programma all-inclusive targato Microsoft che vi permetterà di entrare nella nuova generazione al costo di un abbonamento mensile. L’azienda aveva già spiegato che il programma avrà una funzione chiave nel corso del tempo per Xbox Series X ed Xbox Series S, le due console di nuova generazione della casa di Redmond, ma non erano poi più giunte notizie in merito ad un eventuale arrivo in Italia. Questo fino a poche ore fa. Tramite comunicato stampa, infatti, l’azienda ha annunciato l’arrivo di Xbox All Access anche sul mercato italiano grazie a Gamestop.

Il servizio è un programma all-inclusive che comprende una console di nuova generazione a scelta tra Series X e Series S, in base alle proprie preferenze, e un abbonamento della durata di 24 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, che come ormai ben sapete include una libreria di oltre 100 grandi titoli scaricabili gratuitamente. Unirsi al programma vi permetterà di immergervi nell’ecosistema targato Xbox con un’unica spesa mensile, godendovi i titoli di Xbox Game Studios e quelli in uscita prossimamente, come Halo Infinite, già dal day one.

Xbox All Access arriva anche in Italia: i dettagli dell’offerta

Senza costi iniziali, Xbox All Access consente l’accesso a due diversi pacchetti, entrambi inclusivi di Xbox Game Pass Ultimate, in base alla console desiderata. Se vorrete giocare con Xbox Series X, il pacchetto avrà un costo di 32.99€ al mese per 24 mesi, mentre quello che include Xbox Series S dovrete sborsare 24.99€ al mese per 24 mesi. Inoltre, attraverso Xbox All Access avrete a disposizione anche Xbox Cloud Gaming, e potrete quindi giocare l’intera offerta videoludica di Xbox anche su smartphone e tablet.

Insomma, Xbox All Access è finalmente disponibile anche in Italia grazie a Gamestop. Che cosa ne pensate di questo servizio, siete interessati? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!