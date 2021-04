I migliori giochi su Apple Arcade | Aprile 2021

Apple Arcade mette a disposizione un vasto catalogo di titoli da giocare sul proprio telefono, ecco quali sono i migliori giochi disponibili

Da qualche tempo Apple si è buttata nel mondo dei videogiochi con il suo servizio in abbonamento. Se siete amanti dei giochi mobile questo potrebbe essere il servizio che fa per voi. Il numero di giochi presenti è davvero alto e la qualità è buona, questo potrebbe portare un po’ di confusione nella scelta del gioco da provare. Vi veniamo in soccorso noi con questa guida sui migliori titoli da giocare su Apple Arcade.

Le caratteristiche di Apple Arcade

In un mercato come quello del mobile, dominato da giochi free-to-play con microtransazioni spesso invasive, Apple Arcade porta un po’ di aria fresca per tutti gli appassionati. Infatti il servizio in abbonamento assicura che tutti i giochi non avranno microtransazioni, pubblicità e saranno utilizzabili offline. Questa filosofia permette di ridare il giusto valore a videogiochi di buona qualità anche su smartphone.

L’abbonamento a Apple Arcade ha un prezzo di 4,99 euro al mese ed è possibile condividerlo con altre sei persone della stessa famiglia. E’ anche presente una prova gratuita di un mese durante il quale provare liberamente il servizio.

Sayonara Wild Hearts – I migliori giochi su Apple Arcade

Le prime cose che saltano all’occhio giocando a Sayonara Wild Hearts sono la palette cromatica, che esalta lo stile artistico del gioco, e la colonna sonora splendidamente curata. Il titolo sviluppato da Sinogo ci trasporta in un album pop dove The Fool (la protagonista) si lancia in una folle corsa a ritmo di musica.

Oltre tutte le qualità artistiche il gameplay di Sayonara Wild Hearts è semplice e coinvolgente. Il titolo si presta bene a brevi sessioni di gioco che lo rende particolarmente adatto al gioco mobile. Tutto questo rende il gioco uno dei migliori nel catalogo di Apple Arcade.

What the Golf? – I migliori giochi su Apple Arcade

Nonostante il titolo, l’ultima cosa che potremmo dire di What the Golf? è che sia dedicato solamente agli appassionati di questo sport. Il titolo è uno dei più divertenti in circolazione su smartphone e non smette mai di stupire. Si avrà sempre voglia infatti di proseguire tra i livelli del gioco per scoprire quale altra pazza idea avranno avuto gli sviluppatori.

Ogni livello ha regole e meccaniche differenti e non mancano spesso e volentieri citazioni a grandi titoli del presente e del passato videoludico. Proprio per questo vi consigliamo di provare What the Golf?, probabilmente non riuscirete più a farne a meno.

Exit the Gungeon – I migliori giochi su Apple Arcade

Come si può facilmente intuire, Exit the Gungeon è uno spin off dell’apprezzato Enter the Gungeon. Rispetto al capitolo originale questo si pone come sequel, abbandonando il 3D in favore di una bidimensionalità più adatta al gioco portatile. Il gioco offre fin da subito una sfida piuttosto impegnativa, se siete quindi alla ricerca di un titolo mobile davvero hardcore Exit the Gungeon è il gioco che fa per voi.

Molto interessante inoltre la possibilità di poter godere di due esperienze diverse a seconda dei controlli. Poiché se si gioca con il touchscreen si avranno alcuni aiuti come la mira automatica e alcuni bullet time nei momenti più frenetici. Aiuti che saranno assenti se si deciderà di utilizzare il controller. Altro punto a favore è l’elevata rigiocabilità, infatti è possibile sbloccare nuovi personaggi con la quale completare di nuovo l’avventura.

Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm – I migliori giochi su Apple Arcade

Ecco a voi lo Zelda del videogioco su smartphone. Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm è un action RPG che non ha nulla da invidiare ad altre produzioni presenti su console casalinghe con un esperienza profonda e appagante. L’ispirazione alla saga di Nintendo è evidente, sia dal punto di vista grafico che del gameplay.

Il colpo d’occhio è eccezionale per essere un gioco mobile e vi consigliamo di provarlo anche collegando l’iPhone alla TV, poiché in questo caso è in grado di dare il meglio di se. Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm vi permette di portare un esperienza ludica tipicamente casalinga in giro con voi nel corso delle vostre giornate.

Shinsekai: Into the Depths – I migliori giochi su Apple Arcade

Anche i grandi nomi come Capcom si sono avvicinati ad Apple Arcade. Shinsekai: Into the Depths è un metroidvania bidimensionale ambientato completamente nelle profondità marine. Il gioco punta molto sulla componente survival e mette in secondo piano l’azione per lasciare spazio all’esplorazione.

Shinsekai: Into the Depths è un titolo che richiede un certo impegno per essere giocato ed è l’ennesima prova di come anche il gaming su smartphone possa godere di una certa profondità. Un titolo decisamente piacevole che può dare parecchie ore di divertimento a tutti gli abbonati Apple Arcade.

Where Cards Fall – I migliori giochi su Apple Arcade

Where Cards Fall dimostra come con un’idea semplice si può costruire qualcosa che ti rimane dentro. Si tratta essenzialmente di un puzzle game strutturato su livelli. Ad aiutarci per arrivare all’obiettivo ci sono dei mazzi di carte i quali possono costruire delle strutture per muoversi nel livello.

Ma non si tratta di una banale serie di puzzle, infatti non è da sottovalutare la poetica dietro al gioco che lo rende davvero affascinante. Aiutata anche da uno stile grafico eccelso per un gioco mobile, che non smetterà di colpirvi durante tutto il corso del gioco. Un gioco dal ritmo più tranquillo e ragionato può essere sicuramente una scelta valida ad esempio per una veloce sessione prima di andare a dormire.

Assemble With Care – I migliori giochi su Apple Arcade

Il gioco, sviluppato dai creatori di Monument Valley, si propone come un’esperienza leggera particolarmente adatta al formato mobile. Lo scopo del gioco è quello di riparare degli oggetti lungo i 12 livelli del gioco. Il tutto accompagnato da una trama semplice, ma piuttosto piacevole.

Assemble With Care funziona alla perfezione con i controlli touchscreen. Non si tratta di un gioco complesso o con una difficoltà troppo elevata. Se cercate un passatempo piacevole e non troppo impegnativo questo potrebbe essere il titolo che fa per voi. Scoprirete come attraverso questa semplicità è possibile pizzicare alcune corde della vostra sensibilità.

Super Impossibile Road – I migliori giochi su Apple Arcade

Passiamo ad un gioco all’apparenza semplice, ma che può rivelarsi più complesso e competitivo di quanto ci si aspetti. Super Impossibile Road è un titolo in cui bisogna partecipare in delle gare basate su alcune sfere con lo scopo di arrivare primi. Il giocatore dovrà cercare di rimanere nel percorso il più possibile per evitare di cadere, all’inizio.

Infatti dopo poco capirete che la maniera migliore di giocare Super Impossibile Road è gettarsi fuori dai binari ed utilizzare il fuori pista come scorciatoia. La modalità multiplayer online vi farà capire di cosa stiamo parlando. Si tratta del gioco ideale per accendere un po’ la competizione contro altri giocatori anche con giochi dedicati al mobile.

Pac-Man Party Royale – I migliori giochi su Apple Arcade

Pac-Man è sicuramente una delle più grandi icone videoludiche di sempre e probabilmente tutti voi la conoscete. Questa volta la formula del gioco si rinnova secondo i canoni che al momento vanno di più di moda, stiamo parlando ovviamente del battle royale. Si tratta del caro vecchio Pac-Man, solamente che questa volta non dovrete avere a che fare solo con i fantasmi, ma anche con altri giocatori.

Infatti lo scopo è quello di restare l’ultimo giocatore in partita come nel più classico dei battle royale, affrontando anche le IA chiamate “Pac-Bots”. Nel caso in cui si dovesse perdere ci sarà la possibilità di continuare a giocare come un fantasma per mettere in difficoltà gli avversari.

Towaga: Among Shadows – I migliori giochi su Apple Arcade

La prima cosa che salta all’occhio quando si vede Towaga: Among Shadows è ovviamente il comparto artistico. Rigorosamente in 2D, il gioco è davvero uno spettacolo per gli occhi considerando che stiamo parlando di un titolo mobile. Anche la colonna sonora è particolarmente curata, la stessa Apple infatti consiglia di usare le AirPods per godere al meglio l’esperienza di gioco.

Dal punto di vista del gameplay invece siamo davanti ad un titolo frenetico, ma al contempo semplice e immediato. Il protagonista è fermo al centro dello schermo e dovrete farlo sopravvivere alle orde di mostri che cercheranno di attaccarlo. Avere buoni riflessi sarà fondamentale, ma non manca anche una componente strategica. La scelta dei potenziamenti vi permetterà di creare una vostra build ideale, capace di affrontare qualsiasi nemico.

The Last Campfire – I migliori giochi su Apple Arcade

L’ultima opera di Hello Games è disponibile anche su Apple Arcade. Per chi non lo sapesse Hello Games sono i creatori di No Man’s Sky, i quali questa volta si sono voluti dedicare ad un titolo completamente diverso. The Last Campfire è un racconto di viaggio di una brace che si allontana dal suo falò. Il protagonista quindi dovrà attraversare luoghi ricchi di pericoli per compiere il suo cammino.

Un art design che fa tornare alla mente Journey non può che risultare interessante. Inoltre il gioco si concentra molto sull’esplorazione, in una struttura da metroidvania, per approfondire l’intimità del protagonista. Potreste trovare questa avventura piuttosto interessante e potrebbe regalarvi qualche emozione, non esitate quindi a dargli una possibilità.

Sneaky Sasquatch – I migliori giochi su Apple Arcade

È arrivato il momento di un gioco che non si prende assolutamente sul serio, ma allo stesso tempo risulta essere davvero ben fatto. In Sneaky Sasquatch vestiremo i panni dell’uomo scimmia che dà origine al titolo del gioco, alle prese con una serie di bravate all’interno di un campeggio. Il gameplay si divide in giorni, e l’obiettivo primario è quello di procurarsi del cibo. Per riuscirci dovremo sfruttare tutte le possibilità che ci fornisce il gioco per non farci scoprire dai campeggiatori.

Tanti personaggi non giocanti ci forniranno degli obiettivi secondari. Inoltre il senso di progressione è avallato da un sistema di potenziamenti acquistabili in un negozio. Insomma Sneaky Sasquatch è una avventura leggera e divertente, ma anche ben strutturata nel suo design. Vi consigliamo caldamente di provarlo se siete possessori di un abbonamento Apple Arcade.

Tangle Tower – I migliori giochi su Apple Arcade

Passiamo ora ad un genere che non riesce più a trovare spazio come un tempo, ma l’ambiente mobile potrebbe essere quello ideale per una nuova fioritura. Stiamo parlando delle avventure grafiche, proprio come Tangle Tower. Nei panni del detective Grimoire e della sua assistente Sally, dovremo indagare sulla morte di Fiona Fellow.

Sarà necessario esplorare gli ambienti, risolvere puzzle e analizzare oggetti. Inoltre una grande quantità di dialoghi faranno la felicità di chi vuole una storia ben scritta anche su smartphone. Il tutto arricchito da una grafica 2D piuttosto piacevole. Potrebbe non essere quello che tutti cercano da un gioco mobile, ma che sicuramente arricchisce le possibilità degli utenti Apple Arcade.

Beyond a Stell Sky – I migliori giochi su Apple Arcade

Con questo titolo continuiamo a rimarcare il concetto: i fan delle avventure grafiche possono trovare il loro pane quotidiano nelle piattaforme mobile. Beyond a Steel Sky riporta sotto i riflettori il cult Beneath a Steel Sky. Sotto la superba direzione artistica di Dave Gibbons il gioco mantiene intatto lo spirito originale dell’avventura grafica che ricorderanno sicuramente quelli con qualche anno sulle spalle.

Un puzzle design brillante e una scrittura ben fatta rendono viva Union City. Ci troviamo davanti ad una avventura grafica che non potrà che soddisfare gli amanti del genere. Lo consigliamo particolarmente a chi è orfano di titoli che hanno segnato la generazione videoludica degli anni 90.

Continuate ad esplorare nuove esperienze!

Questi sono i giochi che riteniamo migliori su Apple Arcade e che sono assolutamente imprescindibili se avete deciso di acquistare il servizio. Il catalogo però è molto vasto, non esitate quindi ad esplorare tra i giochi disponibili perché la sorpresa può essere sempre dietro l’angolo. D’altronde la sicurezza di avere solo prodotti esenti da metodi di monetizzazione invasivi migliora e non di poco l’esperienza all’interno di Apple Arcade.

