In questa guida vi spiegheremo come si salva in Resident Evil Village, una cosa all’apparenza banale ma che non tutti riescono a scoprire facilmente

La sezione iniziale del nuovo survival horror di Capcom è davvero lunga e non tutti potrebbero avere abbastanza tempo a disposizione per completarla in una sola volta. In questo caso ovviamente basta salvare la partita e ricominciare a giocare in un secondo momento, ma purtroppo non sarà così semplice. Nella parte iniziale della storia infatti non sembra esserci alcun modo per registrare i progressi di gioco. Questa particolare situazione ha causato molta confusione fra i nuovi giocatori e di conseguenza abbiamo deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come si salva in Resident Evil Village.

Ecco come si salva in Resident Evil Village

Se Village non è il vostro primo Resident Evil, allora avrete certamente familiarità con le iconiche macchine da scrivere presenti in numerosi titoli della saga. Questi oggetti vi permetteranno di salvare i vostri progressi all’interno del gioco e, a differenza dei primi capitoli della serie, potrete utilizzarle tutte le volte che volete senza limitazioni.

Generalmente le macchine da scrivere sono posizionate nelle stanze sicure oppure nei pressi del mercante, ma nella parte iniziale del gioco non ne troverete nessuna. Il primo punto di salvataggio del gioco infatti si trova nella chiesa del villaggio, posizionata poco dopo l’area in cui dovrete affrontare la temutissima orda dei Lycan. Questa assenza iniziale di macchine da scrivere ha causato molta confusione tra i nuovi giocatori, dato che molti di loro temono di perdere tutti i progressi in caso siano costretti ad interrompere la sessione di gioco. Per vostra fortuna però Resident Evil Village possiede anche una funzione di auto-salvataggio. Per questo motivo, in caso siate costretti a spegnere senza salvare ad una macchina da scrivere, potrete comunque ricominciare a giocare dall’ultimo checkpoint.

Resident Evil Village è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Google Stadia.

