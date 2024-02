Smart tv Samsung da 85 pollici in offerta su Mediaworld

Più sono grandi e meglio è, giusto? Questo è il caso di questa smart tv di Samsung da 85 pollici in offerta su Mediaworld, una tv che offre tutto quello che hanno le smart tv di oggi, ma molto più grande!

Le smart tv di oggi di norma hanno sempre delle dimensioni che vanno dai 40 ai 55 pollici, per cui trovare quelle più grandi è sempre più raro, oltre ad essere anche più costose. Per questo, però, Mediaworld ha messo in offerta la smart tv di Samsung da 85 pollici, una delle tv più grandi che possiate trovare sul mercato. Non è da dimenticare poi che è della marca Samsung, quindi parliamo di una smart tv di tutto rispetto. Mediaworld sembra quasi averci preso gusto nel regalarci queste offerte, come su quest’altra smart tv Samsung da 50 pollici. Quella di oggi, in formato gigante, è ad un prezzo molto scontato, ovvero a 1.928,99 euro invece di 2.799 euro, un gran bel risparmio che difficilmente si trova. Potete trovare l’offerta su questa smart tv cliccando qui.

La grandezza che ci piace in offerta Mediaworld nella smart tv di Samsung da 85 pollici

Questa smart tv ha le stesse tecnologie che ha una smart tv classica di oggi, ma per l’appunto è più grande. C’è ovviamente la tecnologia Quantum Dot che permette di aggiungere un miliardo di sfumature di colori alle immagini e cattura la luce per rendere più realistiche tutte le immagini all’interno dello schermo. Tutta questa luminosità e queste sfumature creano delle immagini molto realistiche e fedeli alla realtà. Non può mancare anche la tecnologia Quantum HDR che regala un ampio contrasto d’immagini per avere un’esperienza cinematografica direttamente nelle nostre case. La risoluzione HDR10+ rende i neri ancora più profondi e delle immagini vivaci e dettagli sempre più in risalto. Sottile proprio come tutte le altre smart tv Samsung, con il design AirSlim e una Smart Hub che contiene tutti i vostri contenuti preferiti, che siano app di streaming, videogiochi o il digitale terrestre.

Una smart tv classica, ma molto più grande, una cosa che è sempre apprezzata! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e tanto altro.