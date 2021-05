Speedlink annuncia un nuovo mouse da gaming economico

Design sottile e funzionalità elevate: il divertimento è garantito grazie al nuovo mouse da gaming SPEEDLINK ASSERO. Con la sua illuminazione RGB, ASSERO attira l’attenzione su qualsiasi scrivania

Speedlink presenta ASSERO Gaming Mouse, il compagno ideale per ogni intenza sessione di gioco. Il mouse spicca soprattutto per il suo interessante rapporto qualità-prezzo e visivamente regala anche un vero colpo d’occhio.

Ottima maneggevolezza e piena flessibilità

Il mix di design sottile e funzionalità elevate assicurano ore di divertimento e di gioco intenso. Grazie ad ASSERO Gaming Mouse e ai suoi cinque pulsanti personalizzabili e ai due interruttori dpi, il mouse può essere impostato in base alle proprie esigenze. Inoltre, il mouse attira l’attenzione di tutti gli utenti con i suoi elementi luminosi multicolore. Il sensore presenza una risoluzione interpolata fino a 6400 dpi che garantisce inoltre che nessuna mossa sia troppo lenta nel gioco. Grazie all’installazione senza driver, ASSERO Gaming Mouse può essere utilizzato immediatamente e ovunque.

Dati tecnici

Mouse da gioco con 5 pulsanti + 2 interruttori dpi

Illuminazione multicolore

Cavo rivestito in nylon

Installazione senza driver

Risoluzione massima del sensore: 3.200 dpi o 6.400 dpi (interpolata)

Accelerazione massima del sensore: 12g

Velocità massima di tracciamento: 32 ips

Velocità di polling USB: 125 Hz

Connessione USB-A

Lunghezza cavo: 1,5 m

Dimensioni: 123 × 67 × 40 mm (L × P × A)

Peso: 112 g (cavo incluso)

Prezzo e disponibilità

Il mouse SPEEDLINK ASSERO Gaming Mouse, nella sua colorazione nera, è già disponibile al prezzo di 19,99 euro.

Informazioni su Speedlink

Speedlink è uno dei principali produttori di periferiche per ufficio e giochi in Europa. Sin dalla fondazione del marchio nel 1998, Speedlink si è posizionata con grande successo nel segmento degli accessori per PC e console per videogiochi. Il portafoglio di prodotti include sistemi audio, cuffie, mouse, tappetini per mouse, tastiere, gamepad, joystick e vari accessori informatici. I prodotti Speedlink affascinano grazie alla combinazione di nuove tecnologie con un design eccellente e funzionalità eccezionali, confermate da numerosi premi e successi nell’uso professionale degli eSport. Speedlink è, infine, presente in oltre 40 paesi in tutto il mondo.

