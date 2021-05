Saints Row: The Third Remastered data d’uscita su next-gen!

Tramite comunicato stampa, Deep Silver ha annunciato la data d’uscita di Saints Row: The Third Remastered per PS5 e Xbox Series X | S, nonché anche la versione per Steam e GOG

Rilasciata lo scorso maggio, Saints Row: The Third Remastered è la versione riveduta e corretta dell’amatissimo titolo di Deep Silver uscito originariamente nel 2011. Un videogioco che, ai tempi della sua uscita, fu considerato uno dei migliori sandbox con storia criminale usciti fino ad allora, sicuramente il più originale. Riproposto in forma rimasterizzata sulle console di ottava generazione, la remastered aveva già una data d’uscita fissata su Steam, dopo il termine dell’esclusiva temporale per Epic Games Store, ma tramite comunicato stampa, nelle scorse ore, Deep Silver ha annunciato anche quella relativa alla versione Gen 9. Il gioco arriverà su PS5 e Xbox Series X | S il prossimo 25 maggio, mentre verrà lanciato su Steam e GOG il 22 maggio.

Saints Row: The Third Remastered vi consentirà, su console di nona generazione, di provare il gioco con impostazioni di prestazioni superiori, e sarà praticamente equivalente all’edizione per PC con setting specifici elevati. Visivamente il motore di gioco è ora in grado di funzionare a prestazioni molto più alte, apportando miglioramenti all’illuminazione, alla risoluzione delle texture e ad altri effetti visivi grazie al potenziamento dell’hardware. Migliorato anche il frame rate, per offrire un gameplay più fluido possibile, fissato a 60fps con una risoluzione in 4K dinamico.

Data d’uscita e molti dettagli, scopriamo Saints Row: The Third Remastered su next-gen

I possessori di Xbox Series S, invece, avranno a disposizione un’opzione aggiuntiva che permetterà loro di godersi il gioco in due diverse modalità, utili a soddisfare le esigenze di ognuno. In modalità Performance, il gioco manterrà il frame rate bloccato a 60fps, con una risoluzione di 1080p. In modalità Bellezza, invece, il frame rate sarà abbassato a 30fps, ma potrete godere di una risoluzione a 4K. I possessori di PlayStation 5, invece, potranno usufruire dell’Activities Support, oltre che a un sottile bagliore viola Saints sul controller DualSense. L’aggiornamento per i possessori della versione last-gen di Saints Row: The Third Remastered sarà completamente gratuito.

Data d'uscita e dettagli per Saints Row: The Third Remastered su next-gen ci sono tutti, ora non ci resta che aspettare il prossimo 25 maggio per rivivere anche quest'epica avventura.