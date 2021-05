Resident Evil Village è ormai disponibile sugli scaffali di tutto il mondo e noi oggi vogliamo spiegarvi come sopravvivere all’attacco dei mostruosi Lycan all’inizio del gioco

Il nuovo capitolo della saga horror più famosa di sempre (trovate qui la nostra recensione) ci porta direttamente in Romania, dove Ethan, Mia e la figlia Rosemary si sono trasferiti dopo gli avvenimenti di Resident Evile Biohazard. Una notte però, Chris Redfield e una squadra di soldati fanno irruzione nella loro casa, rapendo Ethan. Il nostro protagonista perde conoscenza per risvegliarsi insieme ai soldati (che l’avevano rapito) brutalmente massacrati. Confuso per il concatenarsi di avvenimenti tanto brutali, Ethan si imbatte in un misterioso villaggio dell’Europa orientale, infestato da creature mostruose chiamate, per l’appunto, Lycan. Oggi vogliamo spiegarvi come sopravvivere all’attacco dei famelici Lycan in Resident Evil Village.

Parola d’ordine: sopravvivere

Le prime battute di Resident Evil Village riportano indietro l’orologio a tanti anni fa, quando in Halo Reach ci veniva chiesto “semplicemente” di sopravvivere all’attacco. Qui troviamo esattamente la stessa richiesta, ma il tutto è complicato da un gruppo di lupi mannari che vogliono a tutti i costi la testa di Ethan. Nonostante la rapidità e la forza bruta di queste creature, ci sono alcuni di trucchi per sopravvivere all’imboscata, e noi vogliamo spiegarveli. Vediamo insieme come sopravvivere all’attacco Lycan in Resident Evil Village.

Combattere non è la chiave – Resident Evil Village: come sopravvivere all’attacco Lycan

Sembra scontato, ma la chiave per sopravvivere nelle fasi iniziali di Resident Evil Village è… ricordarsi di restare in vita. Questa affermazione, per quanto banale, racchiude un prezioso consiglio: per superare il livello basta sopravvivere, non c’è bisogno di uccidere alcun licantropo. Il nostro consiglio, quindi, è quello di non fare i supereroi della sitazione ma semplicemente di defilarsi e cercare di scampare alla situazione senza troppi danni. Vi accorgerete dell’inizio dell’attacco all’udire di una campanella in lontananza, per poi assistere ad una cutscene. Alla fine della cutscene, dovrete farvi trovare pronti.

In questo caso, il vostro migliore alleato è l’ambiente circostante. Muoversi continuamente senza sosta nell’ambiente che ci circonda è una delle miglior strategie da adottare. Ricordatevi che i Lycan non possono mangiare quello che non riescono a catturare, quindi siate sempre un passo avanti a loro. Nel caso vi troviate con le spalle al muro, imbracciate la vostra arma più potente e preparatevi allo scontro.

La Grande Casa – Resident Evil Village: come sopravvivere all’attacco Lycan

La grande casa in cui incappiamo all’inizio del livello (nella parte ovest della mappa) può essere una grade risorsa per sopravvivere all’imboscata. All’interno è possibile trovare un gran quantitativo di munizioni e risorse, oltre che un potente shotgun. Quest’arma si rivela davvero un gran game changer, specialmente nel caso vi trovaste con le spalle al muro. La casa inoltre è composta da numerosi corridoi, punti ciechi e vie di fuga per eludere i nemici e farla franca.

Se nella grande casa la strategia migliore è quella di sfruttare la sua contorta struttura, all’esterno la questione è molto più semplice (per quanto comunque spinosa). Come già detto, la strategia migliore è quella di muoversi in continuazione per sfuggire alle grinfie dei lupi mannari. Inoltre, una tattica vincente può essere quella del kiting: vi consigliamo di utilizzare edifici, angoli ciechi e nascondigli per colpire i vostri avversari alla sprovvista per danneggiarli un po’ alla volta.

Risparmiare oggi per il domani – Resident Evil Village: come sopravvivere all’attacco Lycan

Un’altra strategia fondamentale da tenere a mente è quella di andare “a risparmio”. In questa prima fase di Resident Evil Village non troverete molte munizioni e risorse sul vostro sentiero, quindi dovrete fare di necessità virtù. La maggior parte delle risorse dissemincate nella mappa le troverete nella grande casa (di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente), quindi il nostro consiglio è di dirigersi lì il prima possibile per far rifornimento. Ricordate che non ci è possibile uccidere tutti i nemici lanciati al vostro inseguimento, quindi fate tesoro delle munizioni racccolte e sfruttatele solo in caso di emergenza.

Questo consiglio vale soprattutto nel caso delle creature armate di martello. Queste, essendo estremamente potenti e coriacee, vanno evitate a tutti i costi. Ucciderle vi costerà tanta fatica e un numero spropositato di munizioni, quindi il gioco non vale davvero la candela.

Ricapitolando

Bene amici, prima di chiudere questa guida su come sopravvivere all’attacco dei possenti Lycan in Resident Evil Village facciamo un breve recap. Le tattiche principali per restare in vita sono:

Muoversi in continuazione

Usare l’ambiente circostante a nostro favore

Sfruttare la grande casa e le sue risorse

Evitare ogni scontro inutile

Fateci sapere nei commenti se i nostri consigli vi sono stati utili. Non dimenticate di seguirci su tuttoteK per ulteriori guide, recensioni e tanto altro ancora dal mondo dei videogiochi e, e di restare aggiornati su Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao e buona avventura!