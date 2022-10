Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Call of Duty: Modern Warfare II, il sequel del reboot del 2019 della serie di Activision in arrivo su qualche giorno su PC e console

Call of Duty: Modern Warfare II è il sequel del reboot del 2019 che ha riportato sugli schermi più odierni una delle campagne e dei protagonisti più apprezzati dell’intera storia del franchise di Activision Blizzard (qui la nostra recensione!). Il gioco arriverà il prossimo 28 ottobre 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X | S in versione completa, ma per chi ha preordinato il gioco è già disponibile la campagna in giocatore singolo, arrivata sulle piattaforme lo scorso 21 ottobre. Nelle scorse ore la stessa Activision ha rilasciato la lista trofei completa del gioco, che vedremo insieme in questo articolo.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Call of Duty: Modern Warfare II consta di 25 statuette totali, di cui 4 di bronzo, 14 d’argento, 6 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Call of Duty: Modern Warfare II. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | Call of Duty: Modern Warfare II, svelata la lista trofei!

Iniziamo la guida con la manciata di statuette di bronzo:

Giro di prova : Guida cinque tipi di veicolo in Violenza e tempismo.

: Guida cinque tipi di veicolo in Violenza e tempismo. Difesa e attacco : Uccidi tre nemici con lo scudo antisommossa nella Campagna o in coop.

: Uccidi tre nemici con lo scudo antisommossa nella Campagna o in coop. Daredevil : Uccidi due nemici nella Campagna o in coop mentre sei sotto l’effetto di una flashbang.

: Uccidi due nemici nella Campagna o in coop mentre sei sotto l’effetto di una flashbang. Morte fetida: Uccidi il nemico nel bagno chimico.

I trofei d’argento | Call of Duty: Modern Warfare II, svelata la lista trofei!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Coccodrillo : Spara a tre nemici mentre sei sott’acqua in Lavoro sporco.

: Spara a tre nemici mentre sei sott’acqua in Lavoro sporco. Lontano dal ponte! : Avanza per 90 metri verso la prua della nave senza toccare il ponte in Acque oscure.

: Avanza per 90 metri verso la prua della nave senza toccare il ponte in Acque oscure. Questo lo tengo : Raggiungi Price usando il primo veicolo rubato.

: Raggiungi Price usando il primo veicolo rubato. La pratica rende perfetti : Colpisci tutti i bersagli nell’area d’addestramento in Team Ghost.

: Colpisci tutti i bersagli nell’area d’addestramento in Team Ghost. Nessie : Raggiungi la chiatta senza farti vedere in Lavoro sporco.

: Raggiungi la chiatta senza farti vedere in Lavoro sporco. Contro il tempo : Completa la sequenza delle telecamere di sicurezza in quattro minuti.

: Completa la sequenza delle telecamere di sicurezza in quattro minuti. Pieno di risorse : Uccidi nemici colpiti dal gas o accecati usando Molotov, Semtex e granata in Evasione.

: Uccidi nemici colpiti dal gas o accecati usando Molotov, Semtex e granata in Evasione. Nessuna traccia : Non fare scattare mai l’allarme in Ricognizione armata.

: Non fare scattare mai l’allarme in Ricognizione armata. Scontro notturno : Ottieni tre stelle in Basso profilo.

: Ottieni tre stelle in Basso profilo. Viaggio infernale : Ottieni tre stelle in Area interdetta.

: Ottieni tre stelle in Area interdetta. Re della montagna : Ottieni tre stelle in Difensore: Monte Zaya.

: Ottieni tre stelle in Difensore: Monte Zaya. Silenzio radio : Completa Basso profilo senza far scattare allarmi.

: Completa Basso profilo senza far scattare allarmi. Ed è solo l’inizio : Ottieni almeno una stella in modalità coop.

: Ottieni almeno una stella in modalità coop. Sopralluogo completo: Trova 20 frammenti di informazioni in modalità coop.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Call of Duty: Modern Warfare II, svelata la lista trofei!

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Sarà stato il vento : Soccorri gli ostaggi in Conto alla rovescia senza che i nemici sparino.

: Soccorri gli ostaggi in Conto alla rovescia senza che i nemici sparino. Niente armi : Completa Solitudine senza sparare.

: Completa Solitudine senza sparare. Fantasma novello : Raggiungi l’attico in El Sin Nombre senza uccidere nessuno e senza far scattare l’allarme.

: Raggiungi l’attico in El Sin Nombre senza uccidere nessuno e senza far scattare l’allarme. Ladro gentiluomo : Apri tre casseforti in modalità Campagna.

: Apri tre casseforti in modalità Campagna. Serpenti decapitati : Completa tutte le missioni della Campagna a difficoltà Veterano o Realismo.

: Completa tutte le missioni della Campagna a difficoltà Veterano o Realismo. Ora di brindare: Completa la Campagna a qualsiasi livello di difficoltà.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino:

Missione compiuta: Ottieni tutti i trofei.

