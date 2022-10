Lies of P: il Souls-like ispirato a Pinocchio durerà fino a 30 ore

Nella storiaccia la durata avrà un ruolo incisivo: non meno di 30 ore per uscire indenni dal mondo distorto e menzognero di Lies of P

Se volete scusarci la semi-citazione al buon vecchio Michele Salvemini, non ci è parso di trovare un incipit migliore per parlare della durata di Lies of P, apparentemente fissa sulle 30 ore. Il Souls-like di Neowiz, ispirato a Bloodborne nel gameplay e a Pinocchio nella trama, ha saputo accattivarsi il consenso della community nell’arco degli scorsi mesi. Dal combattimento alle ambientazioni, fino alla direzione artistica, il gioco si è dimostrato promettente catturando spesso l’occhio, ma non si vive di solo aspetto. Anche la sostanza vuole la sua parte, ed è per questo che anche in fatto di contenuti ci sarà più ciccia da “bambino vero” che legna.

Lies of P non “si riempie le tempie di nubi empie”: 30 ore di gioco, se non di più

In una recente intervista, il direttore di Lies of P ha parlato di una storia principale che terrà i giocatori incollati al controller per circa 30 ore. Naturalmente, Pinocchio o meno, non c’è alcuna verità assoluta quando si parla di durata prima dell’uscita di un gioco. Choi Ji-Won ha infatti specificato che, per i completisti, la lunghezza potrebbe anche raddoppiare. Si parla dunque non più di trenta orette, ma di sessanta. “Se volete solo arrivare alla fine, vi ci vorranno trenta ore”, ha dichiarato Ji-Won. “Ma se cercate tutti i contenuti nascosti, allora impiegherete circa il doppio del tempo.”

Ji-Won ha poi spiegato che i giocatori più avvezzi ad esperienze più contenute possono metterci anche meno, definendo il titolo molto versatile in tal senso. Le varie zone in cui è diviso il gioco vantano ciascuna differenti feature e caratteristiche, portando la lancetta delle ore a quota dieci. “Se affrontate il tutto uno stage alla volta, come se si trattasse di esperienze differenti, potrete fruire del tutto in maniera più graduale”. Il gioco è previsto per il prossimo anno su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox Series S, Xbox One e PC. Sarà inoltre disponibile su Xbox Game Pass al lancio. E, fidatevi, è la pura verità.

