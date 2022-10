Migliori videogiochi in uscita: Ottobre 2022 | Elenco

Rcco i migliori videogiochi in uscita a Ottobre 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Settembre è finito, ed è tempo di entrare nel mese di Halloween per eccellenza: Ottobre! In verità, la lineup di questo mese non è da brivido come ci si poteva aspettare, ma di certo ha titoli per tutti i gusti!

Iniziamo con A Plague Tale: Requiem: il titolo d’esordio vedeva i fratelli Amicia e Hugo affrontare una verità incredibile e un nemico apparentemente invisibile: la peste. Hugo sta imparando a controllare i suoi poteri e Amicia è più forte e determinata che mai: ma basterà a tenerli al sicuro e a trovare un posto dove vivere in pace? Seguite i due fratelli e guidateli in un mondo ostile, malato e corrotto. Tra i nuovi arrivi anche Overwatch 2, l’attesissimo sequel dell’omonimo titolo che ha rivoluzionato il mondo degli sparatutto a squadre. Tra le novità nuove mappe, nuova grafica e nuove modalità di gioco per rendere l’azione ancora più adrenalinica!

Un’altra novità molto interessante è Lost Eidolons, RPG tattico a turni di Ocean Drive Studio che promette ore di battaglie epiche nel fantastico mondo di Artemesia. Eden, mercenario caduto in disgrazio in seguito a un tradimento, dovrà sconfiggere l’impero di Ludivictus e ristabilire il suo onore: ma solo con l’aiuto di alleati valorosi potrà riuscire nell’impresa. Starà a voi trovarli e costruire un esercito in grado di ribaltare le sorti del conflitto!

Tra i migliori videogiochi in uscita a Ottobre 2022 c’è anche Gotham Knights: siete pronti ad affiancare i quattro vigilantes nella loro contro il crimine? Non sarà una missione facile, ma i quattro eroi hanno a disposizione una serie di abilità uniche e armi eccezionali. Unitevi a Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin e ripulite le strade di Gotham! Passiamo ora a un’altra eroina che sicuramente stavate tutti aspettando… parliamo di Bayonetta 3, ovviamente! La strega di Umbra per eccellenza torna a gamba tesa (letteralmente) in una missione di salvataggio planetaria: stavolta la nostra Bayonetta è impegnata a combattere un esercito di Homunculi; una misteriosa strega, Viola, potrebbe essere l’alleata di cui avrà bisogno per riuscire nell’impresa.

Passiamo ora a Scorn, un incubo che si snoda in un labirinto di materiale organico e tecnologico solcato da creature aberranti. Il gioco è ispirato alle opere degli artisti visivi H. R. Giger e Zdzisław Beksiński, e i dettagli della trama sono piuttosto misteriosi, ma una cosa è certa: dovete assolutamente uscire da quel labirinto!

La nuova line-up porta con sé anche dei giochi… bizzarri. Tra questi Kamiwaza: Way of the Thief. Come suggerisce il titolo, impersonerete un ladro del Giappone feudale animato da un’unica ambizione: rubare il più possibile (senza farsi beccare). I suoi movimenti buffi e le tecniche poco convenzionali potranno farvi sorridere, ma non sottovalutate la missione: la vita del ladro non è facile come sembra!

Parliamo ora di The Last Worker, un’avventura grafica che si focalizza sulla solitudine e sulla consapevolezza che il mondo è sempre più automatizzato ed estraniante. Un titolo molto interessante, considerato che è stato anche selezionato per comparire alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia! Chiudiamo i migliori videogiochi di Ottobre 2022 con Needy Streamer Overlord, un titolo dalla grafica pixel art che sembra spensierato e kawaii, ma che in realtà si concentra sul lato oscuro di internet e del mondo delle idol e delle influencer.

Questi i migliori videogiochi in arrivo questo mese: quale tra questi vi ispira maggiormente? E ricordate, oltre ai migliori videogiochi in uscita a Ottobre 2022, date un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Ottobre 2022| Elenco

Alfred Hitchcock – Vertigo – 4 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

Dakar Desert Rally – 4 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Overwatch 2 – 4 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Deathverse: Let It Die – 5 ottobre – PC

Nier: Automata The End of Yorha Edition – 6 ottobre – Switch

Chef Life: A Restaurant Simulator – 6 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack – 7 ottobre – Switch

L.O.L. Surprise! B.B’s Born – 7 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia, Switch

No Man’s Sky – 7 ottobre – Switch

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway – 7 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

9 Years of Shadows – 10 ottobre- PC

Asterigos: Curse of the Stars – 11 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia – 13 ottobre – PS4, PS5, XSX, PC, Switch

The Eternal Cylinder – 13 ottobre – PS5, XSX

The Last Oricru – 13 ottobre – PS5, XSX, PC

Lost Eidolons – 13 ottobre – PC

WRC Generations – 13 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Triangle Strategy – 13 ottobre – PC

Dragon Ball: The Breakers – 14 ottobre – PS4, XBO, PC, Switch

Kamiwaza: Way of the Thief – 14 ottobre – PS4, PC, Switch

NHL 23 – 14 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX

No More Heroes III – 14 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX

PGA Tour 2K23 – 14 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Saint Kotar – 14 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

Figment 2: Creed Valley – 15 ottobre – PC, Switch

A Plague Tale: Requiem – 18 ottobre – PS5, XSX, PC, Switch

Ghostbusters: Spirits Unleashed – 18 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Them’s Fightin’ Herds – 18 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

The Last Hero of Nostalgaia – 19 ottobre – XBO, XSX, PC

The Last Worker – 19 ottobre – PC

Mario + Rabbids Sparks of Hope – 20 ottobre – Switch

Second Extinction – 20 ottobre – XBO, XSX, PC

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef – 20 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Gotham Knights – 21 ottobre – PS5, XSX, PC

New Tales from the Borderlands – 21 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Persona 5 Royal – 21 ottobre – PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Scorn – 21 ottobre – XSX, PC

Dungeons of Aether – 25 ottobre – PC

Mount & Blade II: Bannerlord – 25 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Victoria 3 – 25 ottobre – PC, Mac, Linus

Gunfire Reborn – 27 ottobre – XBO, XSX

Needy Streamer Overload – 27 ottobre – Switch

Signalis – 27 ottobre – PS4, XBO, PC, Switch

Star Ocean: The Divine Force – 27 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Bayonetta 3 – 28 ottobre – Switch

Ace Angler: Fishing Spirits – 28 ottobre – Switch

Call of Duty: Modern Warfare II – 28 ottobre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Crystarise – 28 ottobre – PC

Dungeon Munchies – 28 ottobre – PS4, PS5

Resident Evil RE:Verse – 28 ottobre – PS4, XBO, PC

Yomawari: Lost in the Dark – 28 ottobre – PS4, PC, Switch

Arkanoid: Eternal Battle – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Charon’s Staircase – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Kingdoms of the Dump – TBA – PC, Mac, Lin

Meg’s Monster – TBA – PC, Switch

Star Trek Prodigy: Supernova – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia, Switch