Call of Duty Modern Warfare 2: il gioco uscirà anche su PS4 e Xbox One?

Call of Duty Modern Warfare 2, secondo una nota voce del panorama dell’informazione videoludica, arriverà anche su PS4 e Xbox One

Call of Duty Vanguard è stato rilasciato il 5 novembre ed è a breve in arrivo la prima season del multiplayer. Tuttavia, come è noto, la comunità di CoD non è particolarmente incline al riposo (e neanche le case di sviluppo di Activision lo sono); voci e perdite credibili sulla prossima iterazione di Call of Duty hanno già iniziato a fluttuare in rete da un po’. Una voce piuttosto influente, tanto per riportare l’ultimo rumor, sostiene che Call of Duty Modern Warfare 2, il capitolo della saga che dovrebbe arrivare nel 2022, sarà disponibile per PS4 e Xbox One. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Call of Duty Modern Warfare 2: “CoD 2022 arriverà anche su PS4 E Xbox One” parola di Tom Henderson

Il brand Call of Duty dopo la turbolenta uscita di Infinite Warfare ha passato uno dei periodi più complessi. Il successore del suddetto titolo è ambientato nella seconda guerra mondiale e uscì accompagnato dalla promessa di riportare ai massimi livelli il gameplay. Tuttavia, l’accoglienza dei fan fu anche stavolta poco più che tiepida.

Call of Duty Modern Warfare 2019 ha offerto una ventata di aria fresca tanto necessaria al franchise. Il titolo presentava una miscela di esperienza sparatutto tattico semi-realistico senza tuttavia snaturare la sensazione di sparatutto arcade per cui la serie è rinomata. Activision ha un ciclo di sviluppo di 3 studi in atto per la serie. Infinite Warfare è stato seguito da Treyarch e da Sledgehammer Games. Black Ops Cold War era il progetto di Treyarch e Vanguard di quest’anno è responsabilità di Sledgahmmer.

Modern Warfare II (2022) is coming to both current-gen and past generation consoles. It's currently believed that this will be the last Call of Duty coming to past generation consoles, but it will ultimately depend on the console market conditions. pic.twitter.com/YTucmVCcqY — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021

Call of Duty 2022 sarà sviluppato da Infinity Ward. Tom Henderson, un leaker di lunga data della serie FPS in questione, crede che questo gioco sarà molto probabilmente supportato anche dalle console last-gen PS4 e Xbox One.

Il finale di Call of Duty 2019 ha visto protagonisti il Capitano Price e l’iconica Task Force 141. Tom Henderson ha precedentemente affermato che COD 2022 si chiamerà Call of Duty: Modern Warfare II e sembra che il titolo riprenderà esattamente da dove si era interrotta la precedente iterazione di Infinity Ward.

I titoli precedenti di questo franchise hanno avuto problemi per quanto riguarda il supporto per le console last-gen. Black Ops 3 di Treyarch, per fare un esempio, non offriva la campagna per PS3 e Xbox 360. Il gioco è stato creato con un supporto minimo ed era completamente scarno. Tuttavia, questa recente fuga di notizie suggerisce che questo potrebbe non essere il caso di COD 2022. Tom Henderson si è rivelata in passato una fonte piuttosto affidabile. Tuttavia, per ora è il caso di prendere tutto con un bel paio di pinze rinforzate.

