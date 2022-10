Scopriamo insieme, in questa breve guida, le combinazioni di tutte le casseforti in cui vi imbatterete nella campagna di Call of Duty: Modern Warfare II

Sì ormai è quel periodo dell’anno: il periodo Call of Duty. Il prossimo 28 ottobre Modern Warfare II arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X | S, in quella che sembra voler essere una spolverata più che approfondita al franchise di Activision Blizzard, ma che strizza sempre gli occhi ai nostalgici. Sequel del reboot del 2019, di cui trovate la nostra recensione proprio cliccando qui, Call of Duty: Modern Warfare II è anch’esso un reboot (a differenza della remastered del 2020) e come tale introduce nuovi personaggi e nuove meccaniche, che vedremo maggiormente approfondite nelle modalità multiplayer. Nel mentre, per chi ha preordinato il gioco, lo scorso 21 ottobre si è sbloccata ufficialmente la possibilità di giocare la nuova campagna pensata per la Task Force 141. E noi siamo qui per agevolarvi, nel caso avreste bisogno, nell’aprire quelle dannate casseforti.

Tre casseforti, due missioni

Nel corso della campagna di Call of Duty: Modern Warfare II vi imbatterete in tre diverse casseforti, che potranno essere aperto solo scoprendone le combinazioni. Nello specifico, ci sono due missioni delle 17 disponibili a contenerle: El Sin Nombre e Solo. Sbloccarle vi darà accesso ad alcune ricompense molto interessanti ed utili al proseguirsi della storia, ma non solo. Se le aprirete tutte e tre, il gioco vi ricompenserà con il trofeo Ladro Gentiluomo. E considerando che le casseforti sono solo tre, vale decisamente la pena spendere qualche minuto per trovarle ed aprirle. Specialmente se ci siamo noi che vi diciamo come fare! Iniziamo.

La prima cassaforte: El Sin Nombre | Call of Duty: Modern Warfare II, le combinazioni di tutte le casseforti!

La prima cassaforte la trovate nella missione El Sin Nombre, più nello specifico è collocata nella camera da letto di Diego. Cercate bene e la troverete all’interno di un armadio, per aprirla dovrete usare la combinazione 02-02-19. Una volta che l’avrete aperta, potrete arraffare un porta piastrine e una Locwood 300.

La seconda cassaforte: il Cafè di Solo | Call of Duty: Modern Warfare II, le combinazioni di tutte le casseforti!

Nel corso della missione Solo vi imbatterete in due casseforti. La prima è all’interno del Cafè, dietro una porta chiusa. Una volta aperta, lì dietro si nasconderà una bella cassa cassaforte pronta per essere spalancata con la combinazione 10-10-80. Al suo interno troverete un coltello da lancio e una .50 GS.

La terza cassaforte: il garage di Solo | Call of Duty: Modern Warfare II, le combinazioni di tutte le casseforti!

Ultima, ma non per importanza, è la cassaforte che troverete sempre all’interno della missione Solo, ma in un garage vicino al ristorante. Recatevi nella stanza sul retro per trovarla ed apritela con la combinazione 37-60-80 per ottenere una balestra e un coltello da lancio.

Buon divertimento!

E queste erano tutte le combinazioni delle casseforti disponibili nella campagna di Call of Duty: Modern Warfare II. Fateci sapere se le avete trovate tutte e che cosa ne pensate della campagna qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!