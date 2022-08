Come scaricare video MP4 gratis da Internet

Questa guida dettagliata spiegherà come scaricare facilmente video MP4 in 720p o 1080p HD e 4K/8K UHD gratis da Internet in modo semplice e rapido

Sia che vogliate scaricare i vostri video per modificarli o realizzare un montaggio, sia che vogliate salvare le lezioni che il vostro insegnante ha condiviso su Internet per poterle rivedere in futuro, sia che abbiate bisogno di ottenere filmati royalty-free per i vostri nuovi video, in questo articolo troverete quello che cercate: una guida su come scaricare video in MP4 gratis dal web.

Perchè MP4?

Perché è necessario scaricare i video in MP4? Il video è composto da un codec interno e da un contenitore esterno. Anche se l’MP4 è solo un contenitore come l’MKV, non è possibile riprodurre video MKV in codec H.264 con il lettore integrato su Mac. Ma i video H.264 in formato MP4 possono essere riprodotti con successo. MP4 è oggi il formato più comunemente utilizzato per i video su dispositivi e applicazioni. Il download di video in formato MP4 eviterà molti problemi di incompatibilità. Ovviamente è necessario prestare attenzione al video che si desidera scaricare. Assicurarsi sempre di non scaricare contenuti protetti da copyright senza permesso.

Come scaricare video MP4 1080p HD/4K/8K gratis da Internet

Consigliamo di utilizzare un software di conversione MP4 per scaricare video ad alta risoluzione o di grandi dimensioni. In generale, la maggior parte dei siti web online non supporta il download di video a 1080p con audio integrato, per non parlare dei video 4K e persino 8K UHD. Inoltre, il download di video con file di grandi dimensioni comporta un carico enorme sul server del sito web, che può causare il blocco del sito stesso in caso di traffico intenso.

Esistono alcuni software eccellenti da utilizzare per scaricare video MP4 gratis in HD o UHD da Internet. Noi consigliamo WinX Video Converter. Questo convertitore consente di scaricare, convertire e comprimere facilmente i video MP4 su Windows e Mac. Di seguito riportiamo la guida passo per passo su come scaricare video MP4.

Passo 1 . Avviare il programma dopo l’installazione, fare clic sull’icona “URL” nell’interfaccia.

. Avviare il programma dopo l’installazione, fare clic sull’icona “URL” nell’interfaccia. Passo 2 . Copiare l’URL del video, incollarlo in WinX Video Converter e lasciarlo analizzare.

. Copiare l’URL del video, incollarlo in WinX Video Converter e lasciarlo analizzare. Passo 3. Quando il video è pronto, scegliere la risoluzione preferita e l’MP4, quindi fare clic su “Download”.

Se non c’è l’opzione MP4, è possibile fare clic su “Conversione automatica” e convertire il video in MP4 dopo il download.

Come scaricare video MP4 a bassa risoluzione con un sito web online

Se la risoluzione del video non è un problema per voi e la dimensione del file video non è troppo grande, un sito web online è sicuramente un metodo conveniente per scaricare i video. Non è necessario installare software aggiuntivi sul computer. In genere, la risoluzione video più alta che si può ottenere è 720p, compreso l’audio.

Esistono molti siti web online che affermano di essere in grado di scaricare video MP4 da Internet. Fate attenzione ad alcuni siti web, che potrebbero reindirizzarvi a pagine non sicure al primo clic sul sito. Di solito i banner pubblicitari sul sito web non sono un problema se non si fa clic. Possiamo consigliano alcuni siti web sicuri come OnlineVideoConverter o ymate. Ecco i passaggi da seguire:

Passo 1 . Copiate l’URL del video dal browser e incollatelo nel campo vuoto.

. Copiate l’URL del video dal browser e incollatelo nel campo vuoto. Passo 2 . Scegliere “MP4” come formato di uscita, quindi fare clic su “Start”.

. Scegliere “MP4” come formato di uscita, quindi fare clic su “Start”. Passo 3. Quando il video viene analizzato, selezionare la risoluzione desiderata e fare clic su “Download”.

Convertire i video scaricati in MP4

Alcuni siti di streaming supportano il download diretto del video. Ma è possibile scaricare direttamente i video solo in formato MOV o FLV sul computer. In questo caso, è possibile utilizzare WinX Video Converter per risolvere il problema. Basterà importare il video, scegliere MP4 H.264 come uscita e convertirlo.

In tutti i casi in cui si desidera scaricare video MP4, è possibile fare riferimento alle soluzioni di cui sopra. Scegliete la soluzione più adeguata alle vostre esigenze e scaricate il video, ovviamente senza infrangere la legge! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!